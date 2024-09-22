https://ria.ru/20240922/chad-1974108049.html
Российских социологов задержали в аэропорту столицы Чада
Российских социологов задержали в аэропорту столицы Чада - РИА Новости, 22.09.2024
Российских социологов задержали в аэропорту столицы Чада
Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в аэропорту Нджамены, сообщили РИА Новости их коллеги. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:47
2024-09-22T15:47
2024-09-22T17:16
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мария захарова
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в аэропорту Нджамены, сообщили РИА Новости их коллеги."Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад, без объявления обвинений и причин. Они уже бывали в Чаде и ранее у них не возникало проблем", — рассказали собеседники агентства.По их словам, в последний раз Шугалей выходил на связь около 15:00 мск 19 сентября. Тогда он сообщил, что его не пропустили через границу в аэропорту, а затем пропал.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, посольство России в Чаде находится в контакте с местными властями для прояснения ситуации.
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нджамена, республика чад, в мире, мария захарова
Нджамена, Республика Чад, В мире, Мария Захарова
Российских социологов задержали в аэропорту столицы Чада
Российских социологов Шугалея и Суэйфана задержали в аэропорту столицы Чада