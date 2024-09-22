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Премьер Британии показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц - РИА Новости, 22.09.2024
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05:29 22.09.2024 (обновлено: 08:31 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/britaniya-1974056292.html
Премьер Британии показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц
Премьер Британии показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц - РИА Новости, 22.09.2024
Премьер Британии показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал первую фотографию своего нового сибирского котенка по кличке Принц, сообщает издание Telegraph. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T05:29
2024-09-22T08:31
в мире
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал первую фотографию своего нового сибирского котенка по кличке Принц, сообщает издание Telegraph.Ранее издание Daily Mail сообщало, что Стармер принял решение завести котенка после "жарких переговоров" с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. Действующий главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри отреагировал на эту новость заявлением в своём аккаунте в соцсети X, что новый котенок "будет ему подчиняться", и пригрозил ссылкой в случае неповиновения, а также утверждал, что сам он милее, чем любой котенок."Сэр Кир Стармер представил нового пушистого обитателя Даунинг-стрит - сибирского котенка Принца. В субботу была опубликована фотография премьер-министра вместе с Принцем, показывающая, как маленький котенок запрыгнул на письменный стол (и поставил - ред.) свои лапки на бумаги сэра Кира", - пишет издание.Ранее газета Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода". В то же время сам кот сейчас чувствует себя хорошо.
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в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Премьер Британии показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц

Telegraph: премьер Британии показал первое фото своего нового котенка

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал первую фотографию своего нового сибирского котенка по кличке Принц, сообщает издание Telegraph.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что Стармер принял решение завести котенка после "жарких переговоров" с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. Действующий главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри отреагировал на эту новость заявлением в своём аккаунте в соцсети X, что новый котенок "будет ему подчиняться", и пригрозил ссылкой в случае неповиновения, а также утверждал, что сам он милее, чем любой котенок.
"Сэр Кир Стармер представил нового пушистого обитателя Даунинг-стрит - сибирского котенка Принца. В субботу была опубликована фотография премьер-министра вместе с Принцем, показывающая, как маленький котенок запрыгнул на письменный стол (и поставил - ред.) свои лапки на бумаги сэра Кира", - пишет издание.
Ранее газета Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода". В то же время сам кот сейчас чувствует себя хорошо.
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