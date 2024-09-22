https://ria.ru/20240922/britaniya-1974056292.html

Премьер Британии показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц

Премьер Британии показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц - РИА Новости, 22.09.2024

Премьер Британии показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал первую фотографию своего нового сибирского котенка по кличке Принц, сообщает издание Telegraph. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T05:29

2024-09-22T05:29

2024-09-22T08:31

в мире

великобритания

кир стармер

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал первую фотографию своего нового сибирского котенка по кличке Принц, сообщает издание Telegraph.Ранее издание Daily Mail сообщало, что Стармер принял решение завести котенка после "жарких переговоров" с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. Действующий главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри отреагировал на эту новость заявлением в своём аккаунте в соцсети X, что новый котенок "будет ему подчиняться", и пригрозил ссылкой в случае неповиновения, а также утверждал, что сам он милее, чем любой котенок."Сэр Кир Стармер представил нового пушистого обитателя Даунинг-стрит - сибирского котенка Принца. В субботу была опубликована фотография премьер-министра вместе с Принцем, показывающая, как маленький котенок запрыгнул на письменный стол (и поставил - ред.) свои лапки на бумаги сэра Кира", - пишет издание.Ранее газета Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что британские власти разработали план на случай смерти 17-летнего кота, служащего в резиденции британского премьер-министра. Он получил название "Ларри Бриджес", что является ироничной отсылкой к кодовым именам, которые давались для защиты деталей подготовки к кончине членов монаршей семьи. В частности, были специально отобраны фотографии Ларри для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках правительственных систем. Пресс-релиз и материалы для соцсетей также считаются "готовыми к печальному дню его ухода". В то же время сам кот сейчас чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20240915/britaniya-1972767702.html

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в мире, великобритания, кир стармер