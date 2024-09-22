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Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь

Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь - РИА Новости, 22.09.2024

Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:47

2024-09-22T07:47

2024-09-22T07:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

россия

азовское море

ростовская область

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что шесть беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, четыре над Ростовской областью, два над Курской, по одному дрону уничтожено над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

россия

азовское море

ростовская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, россия, азовское море, ростовская область