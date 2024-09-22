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Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:47 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/bpla-1974059914.html
Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь
Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь - РИА Новости, 22.09.2024
Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:47
2024-09-22T07:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
россия
азовское море
ростовская область
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что шесть беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, четыре над Ростовской областью, два над Курской, по одному дрону уничтожено над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, россия, азовское море, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Азовское море, Ростовская область
Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь

Минобороны: ПВО сбила 15 украинских дронов над 5 областями России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, четыре над Ростовской областью, два над Курской, по одному дрону уничтожено над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФРоссияАзовское мореРостовская область
 
 
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