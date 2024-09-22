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Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь
Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь - РИА Новости, 22.09.2024
Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:47
2024-09-22T07:47
2024-09-22T07:47
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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азовское море
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что шесть беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, четыре над Ростовской областью, два над Курской, по одному дрону уничтожено над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Азовское море, Ростовская область
Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь
Минобороны: ПВО сбила 15 украинских дронов над 5 областями России
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, четыре над Ростовской областью, два над Курской, по одному дрону уничтожено над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.