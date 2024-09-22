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В Астраханской области отразили атаку беспилотников ВСУ, пострадавших нет - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:46 22.09.2024 (обновлено: 06:47 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/bpla-1974057791.html
В Астраханской области отразили атаку беспилотников ВСУ, пострадавших нет
В Астраханской области отразили атаку беспилотников ВСУ, пострадавших нет - РИА Новости, 22.09.2024
В Астраханской области отразили атаку беспилотников ВСУ, пострадавших нет
Утром ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать объекты на территории Астраханской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:46
2024-09-22T06:47
астраханская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
игорь бабушкин
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Утром ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать объекты на территории Астраханской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
астраханская область
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астраханская область, вооруженные силы украины, игорь бабушкин
Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Игорь Бабушкин
В Астраханской области отразили атаку беспилотников ВСУ, пострадавших нет

Губернатор Астраханской области заявил об отражении атаки беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие
Железобетонное укрытие - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Утром ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать объекты на территории Астраханской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханская областьВооруженные силы УкраиныИгорь Бабушкин
 
 
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