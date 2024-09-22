https://ria.ru/20240922/bpla-1974057791.html

В Астраханской области отразили атаку беспилотников ВСУ, пострадавших нет

В Астраханской области отразили атаку беспилотников ВСУ, пострадавших нет - РИА Новости, 22.09.2024

В Астраханской области отразили атаку беспилотников ВСУ, пострадавших нет

Утром ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать объекты на территории Астраханской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T06:46

2024-09-22T06:46

2024-09-22T06:47

астраханская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

игорь бабушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_982326de5884996c3b57caa67d62c6c2.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Утром ВСУ с помощью БПЛА пытались атаковать объекты на территории Астраханской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, вооруженные силы украины, игорь бабушкин