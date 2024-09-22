https://ria.ru/20240922/bpla-1974055976.html
Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении
Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.09.2024
Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении
Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T05:03
2024-09-22T05:03
2024-09-22T05:03
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967893739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cc5047b89f9f99ba3a8a7e5ad2d1c48.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный - ред.) по укрытию украинских националистов, уничтожив отделения ВСУ на донецком направлении", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – укрытие с живой силой противника. Подразделения БПЛА "Южной" группировки войск на данном участке СВО ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и различную технику ВСУ. Боевая работа ведется как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах.
https://ria.ru/20240922/shreder-1974049786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967893739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_152373b0e185fba28e175f9997f22b12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении
МО: БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ, сбросив гранаты
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный - ред.) по укрытию украинских националистов, уничтожив отделения ВСУ на донецком направлении", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – укрытие с живой силой противника.
Подразделения БПЛА "Южной" группировки войск на данном участке СВО ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и различную технику ВСУ. Боевая работа ведется как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах.