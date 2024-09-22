https://ria.ru/20240922/bpla-1974055976.html

Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении

Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.09.2024

Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении

Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T05:03

2024-09-22T05:03

2024-09-22T05:03

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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный - ред.) по укрытию украинских националистов, уничтожив отделения ВСУ на донецком направлении", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – укрытие с живой силой противника. Подразделения БПЛА "Южной" группировки войск на данном участке СВО ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и различную технику ВСУ. Боевая работа ведется как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах.

https://ria.ru/20240922/shreder-1974049786.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины