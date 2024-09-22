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Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.09.2024
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05:03 22.09.2024
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Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении
Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.09.2024
Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении
Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T05:03
2024-09-22T05:03
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный - ред.) по укрытию украинских националистов, уничтожив отделения ВСУ на донецком направлении", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – укрытие с живой силой противника. Подразделения БПЛА "Южной" группировки войск на данном участке СВО ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и различную технику ВСУ. Боевая работа ведется как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении

МО: БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ, сбросив гранаты

© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкАртиллеристы 116-й отдельной бригады
Артиллеристы 116-й отдельной бригады - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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Артиллеристы 116-й отдельной бригады . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный - ред.) по укрытию украинских националистов, уничтожив отделения ВСУ на донецком направлении", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения – укрытие с живой силой противника.
Подразделения БПЛА "Южной" группировки войск на данном участке СВО ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и различную технику ВСУ. Боевая работа ведется как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах.
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