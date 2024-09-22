https://ria.ru/20240922/bezopasnost-1974143301.html

Пушилин оценил роль Минска для безопасности в регионе

Пушилин оценил роль Минска для безопасности в регионе - РИА Новости, 22.09.2024

Пушилин оценил роль Минска для безопасности в регионе

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Белоруссия делает для безопасности в восточноевропейском регионе гораздо больше, чем можно озвучить. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T23:37

2024-09-22T23:37

2024-09-22T23:37

в мире

белоруссия

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Белоруссия делает для безопасности в восточноевропейском регионе гораздо больше, чем можно озвучить. "Беларусь взяла на себя роль государства, которое слышит и делает гораздо больше, нежели то, что звучит и что можно озвучить. В плане (обеспечения региональной - ред.) безопасности я отвел бы Беларуси гораздо более серьезную роль с учетом рисков и угроз со стороны ближайших соседей. Здесь позиция республики и руководителя государства играет главенствующую роль", - сказал Пушилин белорусскому телеканалу "Беларусь 1". Он также раскритиковал действия находящейся за пределами республики белорусской оппозиции, стремящейся навредить белорусской власти. "СМИ и псевдооппозиция … желают, чтобы своей же стране было хуже, это не то что неконструктивно, это ущербно. Им что-то нужно говорить, как-то отрабатывать те финансы, которые в них вливаются или западными разведками, или некоммерческими организациями, различного рода фондами. Мы это видели и до сих пор ощущаем эти последствия. Подобные действия происходили и на Украине в преддверии 2014 года. Такое пытались делать с Беларусью в 2020 году", - продолжил Пушилин. Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, он рассказал, что ДНР заинтересована в различной белорусской технике и создании мультибрендовых центров по продажам и сервису. Также у сторон есть наработки по промышленной кооперации и локализации продукции, детали прорабатываются профильными ведомствами, добавил Пушилин. Он выразил уверенность, что взаимодействие с Белоруссией будет продолжено, сторонам есть, что обсуждать.

https://ria.ru/20240719/belorussija-1960765363.html

https://ria.ru/20240706/dnr-1957950923.html

белоруссия

донецкая народная республика

украина

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в мире, белоруссия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин