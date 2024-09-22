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Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 50
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 50 - РИА Новости, 22.09.2024
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 50
Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, заявило управление гражданской обороны Ливана. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:56
2024-09-22T15:56
2024-09-22T16:05
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, заявило управление гражданской обороны Ливана.Ранее ливанский минздрав сообщал о 45 погибших."Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду увеличилось до 50", - говорится в заявлении.Гражданская оборона добавила, что еще 11 человек считаются пропавшими без вести.В пятницу очевидец рассказал РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах"."Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль, бейрут, хезболла
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 50
Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута выросло до 50
БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, заявило управление гражданской обороны Ливана.
Ранее ливанский минздрав сообщал о 45 погибших.
"Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду увеличилось до 50", - говорится в заявлении.
Гражданская оборона добавила, что еще 11 человек считаются пропавшими без вести.
В пятницу очевидец рассказал РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля
по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах
".
"Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.