https://ria.ru/20240922/beyrut-1974108772.html

Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 50

Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 50 - РИА Новости, 22.09.2024

Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 50

Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, заявило управление гражданской обороны Ливана. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:56

2024-09-22T15:56

2024-09-22T16:05

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БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50, заявило управление гражданской обороны Ливана.Ранее ливанский минздрав сообщал о 45 погибших."Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду увеличилось до 50", - говорится в заявлении.Гражданская оборона добавила, что еще 11 человек считаются пропавшими без вести.В пятницу очевидец рассказал РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах"."Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль, бейрут, хезболла