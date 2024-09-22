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Число погибших при израильском ударе по пригороду Бейрута возросло до 45
Число погибших при израильском ударе по пригороду Бейрута возросло до 45 - РИА Новости, 22.09.2024
Число погибших при израильском ударе по пригороду Бейрута возросло до 45
Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 45, заявило министерство здравоохранения Ливана, его приводит... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:30
2024-09-22T09:30
2024-09-22T09:43
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 45, заявило министерство здравоохранения Ливана, его приводит телеканал Al Mayadeen.Ранее сообщалось о 37 погибших."Число погибших при авиаударе по южному пригороду Бейрута, нанесенном позавчера, выросло до 45", - говорится в заявлении.В пятницу очевидец рассказал РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах"."Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Число погибших при израильском ударе по пригороду Бейрута возросло до 45
Минздрав Ливана: число погибших при ударе по пригороду Бейрута возросло до 45