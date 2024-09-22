https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974113803.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 22.09.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T16:50
2024-09-22T16:50
2024-09-22T16:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго сентября около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью