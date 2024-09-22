https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974092924.html

Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино

Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино - РИА Новости, 22.09.2024

Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино

Подразделения БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России точечно уничтожают украинских боевиков на их позициях в районе Работино в Запорожской области, РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:21

2024-09-22T13:21

2024-09-22T13:36

специальная военная операция на украине

россия

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ТОКМАК, 22 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России точечно уничтожают украинских боевиков на их позициях в районе Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным "Вохан". "У них был блиндаж и окошко, ДЗОТ (долговременная закрепленная огневая точка - ред.). Я прямо в него залетел, там были двое", - сообщил боец с позывным "Вохан". Также он рассказал, как в ходе дежурства обнаружил и уничтожил замаскированную позицию противника, так называемую "норку", углубленное укрепление, вход в которое закрыт маскировочной сетью. Это не только скрывает позицию, но и защищает вход от БПЛА. "Поступила задача залететь в масксеть. Там было укрытие. Когда был очень близко, увидел, как в "норке" мелькнул человек. Развернулся и залетел в эту "норку", где он был, сразу за ним", - рассказал "Вохан".

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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работино

запорожская область

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Командир отделения ударных БПЛА о поражении украинских боевиков в Запорожской области Командир отделения ударных БПЛА с позывным "Вохан" рассказал, как их подразделение точечно поражает украинских боевиков в Запорожской области. В распоряжении РИА Новости оказались кадры ювелирной работы оператора дрона с поражением противника в укрытиях. 2024-09-22T13:21 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины