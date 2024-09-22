https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974092924.html
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино - РИА Новости, 22.09.2024
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино
Подразделения БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России точечно уничтожают украинских боевиков на их позициях в районе Работино в Запорожской области, РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:21
2024-09-22T13:21
2024-09-22T13:36
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ТОКМАК, 22 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России точечно уничтожают украинских боевиков на их позициях в районе Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным "Вохан". "У них был блиндаж и окошко, ДЗОТ (долговременная закрепленная огневая точка - ред.). Я прямо в него залетел, там были двое", - сообщил боец с позывным "Вохан". Также он рассказал, как в ходе дежурства обнаружил и уничтожил замаскированную позицию противника, так называемую "норку", углубленное укрепление, вход в которое закрыт маскировочной сетью. Это не только скрывает позицию, но и защищает вход от БПЛА. "Поступила задача залететь в масксеть. Там было укрытие. Когда был очень близко, увидел, как в "норке" мелькнул человек. Развернулся и залетел в эту "норку", где он был, сразу за ним", - рассказал "Вохан".
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
россия
работино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974094620_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3b8c70b4f955ba00532172cc45aa0fd.jpg
Командир отделения ударных БПЛА о поражении украинских боевиков в Запорожской области
Командир отделения ударных БПЛА с позывным "Вохан" рассказал, как их подразделение точечно поражает украинских боевиков в Запорожской области. В распоряжении РИА Новости оказались кадры ювелирной работы оператора дрона с поражением противника в укрытиях.
2024-09-22T13:21
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PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино
Боец с позывным "Вохан": БПЛА точечно уничтожают боевиков ВСУ под Работино
ТОКМАК, 22 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России точечно уничтожают украинских боевиков на их позициях в районе Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным "Вохан".
«
"У них был блиндаж и окошко, ДЗОТ (долговременная закрепленная огневая точка - ред.). Я прямо в него залетел, там были двое", - сообщил боец с позывным "Вохан".
Также он рассказал, как в ходе дежурства обнаружил и уничтожил замаскированную позицию противника, так называемую "норку", углубленное укрепление, вход в которое закрыт маскировочной сетью. Это не только скрывает позицию, но и защищает вход от БПЛА.
"Поступила задача залететь в масксеть. Там было укрытие. Когда был очень близко, увидел, как в "норке" мелькнул человек. Развернулся и залетел в эту "норку", где он был, сразу за ним", - рассказал "Вохан".