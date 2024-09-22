Рейтинг@Mail.ru
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 22.09.2024 (обновлено: 13:36 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974092924.html
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино - РИА Новости, 22.09.2024
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино
Подразделения БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России точечно уничтожают украинских боевиков на их позициях в районе Работино в Запорожской области, РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:21
2024-09-22T13:36
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974094620_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea8fc0f6edae3a3fee4378c1a9b57bc8.jpg
ТОКМАК, 22 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России точечно уничтожают украинских боевиков на их позициях в районе Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным "Вохан". "У них был блиндаж и окошко, ДЗОТ (долговременная закрепленная огневая точка - ред.). Я прямо в него залетел, там были двое", - сообщил боец с позывным "Вохан". Также он рассказал, как в ходе дежурства обнаружил и уничтожил замаскированную позицию противника, так называемую "норку", углубленное укрепление, вход в которое закрыт маскировочной сетью. Это не только скрывает позицию, но и защищает вход от БПЛА. "Поступила задача залететь в масксеть. Там было укрытие. Когда был очень близко, увидел, как в "норке" мелькнул человек. Развернулся и залетел в эту "норку", где он был, сразу за ним", - рассказал "Вохан".
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир отделения ударных БПЛА о поражении украинских боевиков в Запорожской области
Командир отделения ударных БПЛА с позывным "Вохан" рассказал, как их подразделение точечно поражает украинских боевиков в Запорожской области. В распоряжении РИА Новости оказались кадры ювелирной работы оператора дрона с поражением противника в укрытиях.
2024-09-22T13:21
true
PT2M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974094620_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e3b8c70b4f955ba00532172cc45aa0fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал, как БПЛА уничтожают боевиков ВСУ под Работино

Боец с позывным "Вохан": БПЛА точечно уничтожают боевиков ВСУ под Работино

Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК, 22 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России точечно уничтожают украинских боевиков на их позициях в районе Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным "Вохан".
«
"У них был блиндаж и окошко, ДЗОТ (долговременная закрепленная огневая точка - ред.). Я прямо в него залетел, там были двое", - сообщил боец с позывным "Вохан".
Также он рассказал, как в ходе дежурства обнаружил и уничтожил замаскированную позицию противника, так называемую "норку", углубленное укрепление, вход в которое закрыт маскировочной сетью. Это не только скрывает позицию, но и защищает вход от БПЛА.
"Поступила задача залететь в масксеть. Там было укрытие. Когда был очень близко, увидел, как в "норке" мелькнул человек. Развернулся и залетел в эту "норку", где он был, сразу за ним", - рассказал "Вохан".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала