https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974077193.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 22.09.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:19

2024-09-22T11:19

2024-09-22T11:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."22 сентября около 9.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины