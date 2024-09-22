https://ria.ru/20240922/bespilotnik-1974077193.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 22.09.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:19
2024-09-22T11:19
2024-09-22T11:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."22 сентября около 9.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Курской области