https://ria.ru/20240922/ataka-1974139523.html
Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель
Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель - РИА Новости, 22.09.2024
Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель
Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью БПЛА израильскую цель в Иорданской долине. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:40
2024-09-22T22:40
2024-09-22T22:40
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 22 сен — РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью БПЛА израильскую цель в Иорданской долине. Ранее в воскресенье группировки сообщали о четырех атаках с помощью ракет и беспилотников против целей в Израиле. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в воскресенье с помощью беспилотников цель в Иорданской долине на оккупированных территориях", - говорится в заявлении формирований. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории.
https://ria.ru/20240922/konflikt-1915630213.html
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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель
Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель БПЛА