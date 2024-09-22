https://ria.ru/20240922/ataka-1974139523.html

Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель

Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель - РИА Новости, 22.09.2024

Шиитские группировки в Ираке заявили, что атаковали израильскую цель

Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью БПЛА израильскую цель в Иорданской долине. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T22:40

2024-09-22T22:40

2024-09-22T22:40

в мире

ирак

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 22 сен — РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью БПЛА израильскую цель в Иорданской долине. Ранее в воскресенье группировки сообщали о четырех атаках с помощью ракет и беспилотников против целей в Израиле. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в воскресенье с помощью беспилотников цель в Иорданской долине на оккупированных территориях", - говорится в заявлении формирований. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории.

https://ria.ru/20240922/konflikt-1915630213.html

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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году