https://ria.ru/20240922/ataka-1974131635.html

Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе после атак ВСУ

Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе после атак ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе после атак ВСУ

Два мирных жителя ранены в Шебекинском городском округе Белгородской области после атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T20:26

2024-09-22T20:26

2024-09-22T20:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

муром

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Шебекинском городском округе Белгородской области после атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. В селе Муром в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина. Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставлены в городскую больницу №2 Белгорода главой Муромской территориальной администрации. После оказания медицинской помощи женщина от госпитализации отказалась", - написал он.Гладков добавил, что в Шебекино в результате обстрела повреждены кровли, фасады, остекление и заборы в двух частных домовладениях и легковой автомобиль. Также имеются повреждения дорожного полотна и линии газоснабжения. Он уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.Помимо этого, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

муром

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, муром, белгород