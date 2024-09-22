https://ria.ru/20240922/ataka-1974131635.html
Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе после атак ВСУ
Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе после атак ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе после атак ВСУ
Два мирных жителя ранены в Шебекинском городском округе Белгородской области после атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T20:26
2024-09-22T20:26
2024-09-22T20:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Шебекинском городском округе Белгородской области после атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. В селе Муром в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина. Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставлены в городскую больницу №2 Белгорода главой Муромской территориальной администрации. После оказания медицинской помощи женщина от госпитализации отказалась", - написал он.Гладков добавил, что в Шебекино в результате обстрела повреждены кровли, фасады, остекление и заборы в двух частных домовладениях и легковой автомобиль. Также имеются повреждения дорожного полотна и линии газоснабжения. Он уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.Помимо этого, информация о последствиях уточняется.
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, муром, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Муром, Белгород
Два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе после атак ВСУ
Гладков: два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе после атак ВСУ