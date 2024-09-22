Рейтинг@Mail.ru
В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 22.09.2024 (обновлено: 20:20 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/ataka-1974129821.html
В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ
В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ
Учеников станицы Новорождественской Тихорецкого района перевели на дистанционное обучение после атаки ВСУ, произошедшей в субботу, а воспитанников детского сада РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T19:44
2024-09-22T20:20
специальная военная операция на украине
происшествия
тихорецкий район
краснодарский край
тихорецк
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974078733_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_1dca1b016221eda9f3f9ab3bb843ba5b.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Учеников станицы Новорождественской Тихорецкого района перевели на дистанционное обучение после атаки ВСУ, произошедшей в субботу, а воспитанников детского сада из поселка Каменный распределят в другие учреждения района, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале. &quot;Школа № 8 станицы Новорождественской завтра на дистанционном обучении. Детский сад &quot;Вишенка&quot; поселка Каменного пока работать не будет. С завтрашнего дня детей временно распределят в другие детские сады района&quot;, — написал он.Остальные школы и детские сады Тихорецка в понедельник будут работать в обычном режиме, добавил глава района. В субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также отмечалось, что эвакуированных перевели из ПВР в более удобные гостиницы.
https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973991397.html
тихорецкий район
краснодарский край
тихорецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974078733_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4f280bf0ca24b0044724a3072b6909e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тихорецкий район, краснодарский край, тихорецк, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецк, Вениамин Кондратьев
В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ

Перепелин: в Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ

© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramЭвакуация жителей Тихорецкого района
Эвакуация жителей Тихорецкого района - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Вениамин Кондратьев/Telegram
Эвакуация жителей Тихорецкого района
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Учеников станицы Новорождественской Тихорецкого района перевели на дистанционное обучение после атаки ВСУ, произошедшей в субботу, а воспитанников детского сада из поселка Каменный распределят в другие учреждения района, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
«

"Школа № 8 станицы Новорождественской завтра на дистанционном обучении. Детский сад "Вишенка" поселка Каменного пока работать не будет. С завтрашнего дня детей временно распределят в другие детские сады района", — написал он.

Остальные школы и детские сады Тихорецка в понедельник будут работать в обычном режиме, добавил глава района.
В субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также отмечалось, что эвакуированных перевели из ПВР в более удобные гостиницы.
Тихорецк - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях
21 сентября, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТихорецкий районКраснодарский крайТихорецкВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала