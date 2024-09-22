https://ria.ru/20240922/ataka-1974129821.html

В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ

В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

В Тихорецком районе ограничили работу школы и детсада после атаки ВСУ

Учеников станицы Новорождественской Тихорецкого района перевели на дистанционное обучение после атаки ВСУ, произошедшей в субботу, а воспитанников детского сада РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T19:44

2024-09-22T19:44

2024-09-22T20:20

специальная военная операция на украине

происшествия

тихорецкий район

краснодарский край

тихорецк

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Учеников станицы Новорождественской Тихорецкого района перевели на дистанционное обучение после атаки ВСУ, произошедшей в субботу, а воспитанников детского сада из поселка Каменный распределят в другие учреждения района, сообщил глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале. "Школа № 8 станицы Новорождественской завтра на дистанционном обучении. Детский сад "Вишенка" поселка Каменного пока работать не будет. С завтрашнего дня детей временно распределят в другие детские сады района", — написал он.Остальные школы и детские сады Тихорецка в понедельник будут работать в обычном режиме, добавил глава района. В субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также отмечалось, что эвакуированных перевели из ПВР в более удобные гостиницы.

https://ria.ru/20240921/tikhoretsk-1973991397.html

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