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Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде - РИА Новости, 22.09.2024
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13:41 22.09.2024 (обновлено: 16:57 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/astronomiya-1974095144.html
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде - РИА Новости, 22.09.2024
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, сообщили в пресс-службе зампреда... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:41
2024-09-22T16:57
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дмитрий чернышенко
образовательный центр "сириус"
санкт-петербургский государственный университет
образование - общество
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, сообщили в пресс-службе зампреда правительства. "Мы благодарим победителей за упорство и стремление к знаниям, а их родителей, учителей и наставников — за поддержку и крепкие знания. Наш президент Владимир Путин одной из национальных целей обозначил реализацию потенциала каждого человека и развитие его талантов. Ребята своим примером показывают, что российские школьники действительно обладают большими способностями и возможностями", — заявил вице-премьер. Золотые медали завоевали:Руководителем сборной был Борис Эскин — старший преподаватель кафедры небесной механики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.Олимпиада состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и тестового. Участники работали с задачами на знание звездного неба, анализировали таблицы и графики, делали расчеты и прогнозы. В свободное от соревновательных туров время школьники знакомились с известными учеными и космонавтами.Награды победителям вручил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Дорогие ребята, когда вы вырастете, вы будете развивать нашу страну и двигать ее вперед. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом. Чтобы, выбрав астрономию, вы продолжили свой путь именно в этой науке. Сегодня такие научные исследования крайне необходимы миру", — отметил министр.Он также поблагодарил руководителя Образовательного центра "Сириус" Елену Шмелеву и всю ее команду за организацию мероприятия на высоком уровне. "Сириус" совместно с Минпросвещения принимает участие в подготовке школьников к международным олимпиадам.В этом году Открытая международная астрономическая олимпиада (OWAO) прошла в третий раз. В 2023-м российские школьники также завоевали шесть золотых медалей, став абсолютными победителями по количеству набранных баллов.
https://ria.ru/20240906/olimpiada-1971197448.html
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россия, москва, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, образовательный центр "сириус", санкт-петербургский государственный университет, образование - общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Образовательный центр "Сириус", Санкт-Петербургский государственный университет, Образование - Общество
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде

Чернышенко поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.
"Мы благодарим победителей за упорство и стремление к знаниям, а их родителей, учителей и наставников — за поддержку и крепкие знания. Наш президент Владимир Путин одной из национальных целей обозначил реализацию потенциала каждого человека и развитие его талантов. Ребята своим примером показывают, что российские школьники действительно обладают большими способностями и возможностями", — заявил вице-премьер.
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6 сентября, 23:31

Россия в третий раз выступила организатором Открытой международной астрономической олимпиады. Состязание проходило с 15 по 22 сентября на федеральной территории "Сириус" и объединило представителей 20 государств.

Золотые медали завоевали:
  • Ольга Карасева (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва);
  • Егор Леденев (школа "Летово", Москва);
  • Татьяна Мигаль (лицей города Истра, Московская область);
  • Дмитрий Тимофеев (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва);
  • Екатерина Чуркина (школа № 179, Москва);
  • Марк Яковлев (школа № 179, Москва).
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Руководителем сборной был Борис Эскин — старший преподаватель кафедры небесной механики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Олимпиада состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и тестового. Участники работали с задачами на знание звездного неба, анализировали таблицы и графики, делали расчеты и прогнозы. В свободное от соревновательных туров время школьники знакомились с известными учеными и космонавтами.
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Награды победителям вручил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«
"Дорогие ребята, когда вы вырастете, вы будете развивать нашу страну и двигать ее вперед. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом. Чтобы, выбрав астрономию, вы продолжили свой путь именно в этой науке. Сегодня такие научные исследования крайне необходимы миру", — отметил министр.
Он также поблагодарил руководителя Образовательного центра "Сириус" Елену Шмелеву и всю ее команду за организацию мероприятия на высоком уровне. "Сириус" совместно с Минпросвещения принимает участие в подготовке школьников к международным олимпиадам.
В этом году Открытая международная астрономическая олимпиада (OWAO) прошла в третий раз. В 2023-м российские школьники также завоевали шесть золотых медалей, став абсолютными победителями по количеству набранных баллов.
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