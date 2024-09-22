https://ria.ru/20240922/astronomiya-1974095144.html

Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде

Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде - РИА Новости, 22.09.2024

Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, сообщили в пресс-службе зампреда... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T13:41

2024-09-22T13:41

2024-09-22T16:57

хорошие новости

россия

москва

сергей кравцов

дмитрий чернышенко

образовательный центр "сириус"

санкт-петербургский государственный университет

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974094772_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_90088c155b73a46f2e563c0accb13303.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, сообщили в пресс-службе зампреда правительства. "Мы благодарим победителей за упорство и стремление к знаниям, а их родителей, учителей и наставников — за поддержку и крепкие знания. Наш президент Владимир Путин одной из национальных целей обозначил реализацию потенциала каждого человека и развитие его талантов. Ребята своим примером показывают, что российские школьники действительно обладают большими способностями и возможностями", — заявил вице-премьер. Золотые медали завоевали:Руководителем сборной был Борис Эскин — старший преподаватель кафедры небесной механики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.Олимпиада состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и тестового. Участники работали с задачами на знание звездного неба, анализировали таблицы и графики, делали расчеты и прогнозы. В свободное от соревновательных туров время школьники знакомились с известными учеными и космонавтами.Награды победителям вручил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Дорогие ребята, когда вы вырастете, вы будете развивать нашу страну и двигать ее вперед. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом. Чтобы, выбрав астрономию, вы продолжили свой путь именно в этой науке. Сегодня такие научные исследования крайне необходимы миру", — отметил министр.Он также поблагодарил руководителя Образовательного центра "Сириус" Елену Шмелеву и всю ее команду за организацию мероприятия на высоком уровне. "Сириус" совместно с Минпросвещения принимает участие в подготовке школьников к международным олимпиадам.В этом году Открытая международная астрономическая олимпиада (OWAO) прошла в третий раз. В 2023-м российские школьники также завоевали шесть золотых медалей, став абсолютными победителями по количеству набранных баллов.

https://ria.ru/20240906/olimpiada-1971197448.html

https://ria.ru/20240814/shkolniki-1966258693.html

https://ria.ru/20240913/kant-1972467854.html

https://ria.ru/20240727/olimpiada-1962439496.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, образовательный центр "сириус", санкт-петербургский государственный университет, образование - общество