Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде
Чернышенко поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии
© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде
Российские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.
"Мы благодарим победителей за упорство и стремление к знаниям, а их родителей, учителей и наставников — за поддержку и крепкие знания. Наш президент Владимир Путин одной из национальных целей обозначил реализацию потенциала каждого человека и развитие его талантов. Ребята своим примером показывают, что российские школьники действительно обладают большими способностями и возможностями", — заявил вице-премьер.
Россия в третий раз выступила организатором Открытой международной астрономической олимпиады. Состязание проходило с 15 по 22 сентября на федеральной территории "Сириус" и объединило представителей 20 государств.
Золотые медали завоевали:
- Ольга Карасева (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва);
- Егор Леденев (школа "Летово", Москва);
- Татьяна Мигаль (лицей города Истра, Московская область);
- Дмитрий Тимофеев (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва);
- Екатерина Чуркина (школа № 179, Москва);
- Марк Яковлев (школа № 179, Москва).
Руководителем сборной был Борис Эскин — старший преподаватель кафедры небесной механики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Олимпиада состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и тестового. Участники работали с задачами на знание звездного неба, анализировали таблицы и графики, делали расчеты и прогнозы. В свободное от соревновательных туров время школьники знакомились с известными учеными и космонавтами.
В России пройдет Вторая Международная студенческая олимпиада по философии
13 сентября, 11:53
Награды победителям вручил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«
"Дорогие ребята, когда вы вырастете, вы будете развивать нашу страну и двигать ее вперед. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом. Чтобы, выбрав астрономию, вы продолжили свой путь именно в этой науке. Сегодня такие научные исследования крайне необходимы миру", — отметил министр.
Он также поблагодарил руководителя Образовательного центра "Сириус" Елену Шмелеву и всю ее команду за организацию мероприятия на высоком уровне. "Сириус" совместно с Минпросвещения принимает участие в подготовке школьников к международным олимпиадам.
В этом году Открытая международная астрономическая олимпиада (OWAO) прошла в третий раз. В 2023-м российские школьники также завоевали шесть золотых медалей, став абсолютными победителями по количеству набранных баллов.