Лидер протестов в Армении анонсировал возобновление активной борьбы
Лидер протестов в Армении Галстанян заявил о возобновлении борьбы со 2 октября
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Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Лидер протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян заявил о возобновлении активной борьбы с требованием отставки премьера Никола Пашиняна со 2 октября.
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"Мы возобновим активную борьбу со 2 октября, собравшись в 18.30 (17.30 мск) на Площади Республики (в Ереване - ред.), чтобы вступить в интенсивную и последовательную фазу борьбы, упорную, неотступную, с гарантированной победой", - сказал архиепископ, выступая перед своими соратниками в столице Армении.
Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.
Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели в середине мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
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