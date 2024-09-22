https://ria.ru/20240922/armeniya-1974110712.html

Лидер протестов в Армении анонсировал возобновление активной борьбы

Лидер протестов в Армении анонсировал возобновление активной борьбы - РИА Новости, 22.09.2024

Лидер протестов в Армении анонсировал возобновление активной борьбы

Лидер протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян заявил о возобновлении активной борьбы с требованием отставки премьера Никола Пашиняна со 2 октября. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T16:24

2024-09-22T16:24

2024-09-22T16:24

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948465794_0:80:1128:715_1920x0_80_0_0_fac00ca3dcb58fbf784db93cfdbb7b9b.jpg

ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Лидер протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян заявил о возобновлении активной борьбы с требованием отставки премьера Никола Пашиняна со 2 октября. "Мы возобновим активную борьбу со 2 октября, собравшись в 18.30 (17.30 мск) на Площади Республики (в Ереване - ред.), чтобы вступить в интенсивную и последовательную фазу борьбы, упорную, неотступную, с гарантированной победой", - сказал архиепископ, выступая перед своими соратниками в столице Армении. Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели в середине мая встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

https://ria.ru/20240921/armeniya-1973965509.html

армения

азербайджан

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян