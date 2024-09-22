Рейтинг@Mail.ru
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/arest-1974131284.html
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста - РИА Новости, 22.09.2024
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста
Вандалу из Москвы, разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, грозит до трех месяцев ареста, следует из статьи УК РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T20:09
2024-09-22T20:09
происшествия
москва
александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вандалу из Москвы, разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, грозит до трех месяцев ареста, следует из статьи УК РФ. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что молодой человек разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, он находится на допросе в полиции, устанавливаются мотивы преступления. По словам собеседника агентства, молодой человек был доставлен в отделение в "неадекватном состоянии". В московском главке МВД подтвердили РИА Новости задержание жителя Москвы 2004 года рождения. Согласно статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", вандалу может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.
https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, александр масляков
Происшествия, Москва, Александр Масляков
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста

Москвичу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вандалу из Москвы, разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, грозит до трех месяцев ареста, следует из статьи УК РФ.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что молодой человек разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, он находится на допросе в полиции, устанавливаются мотивы преступления. По словам собеседника агентства, молодой человек был доставлен в отделение в "неадекватном состоянии". В московском главке МВД подтвердили РИА Новости задержание жителя Москвы 2004 года рождения.
Согласно статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", вандалу может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Александр Масляков: биография телеведущего КВН
10 сентября, 13:20
 
ПроисшествияМоскваАлександр Масляков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала