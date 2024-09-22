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Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста - РИА Новости, 22.09.2024
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста
Вандалу из Москвы, разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, грозит до трех месяцев ареста, следует из статьи УК РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T20:09
2024-09-22T20:09
2024-09-22T20:09
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Вандалу из Москвы, разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, грозит до трех месяцев ареста, следует из статьи УК РФ. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что молодой человек разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, он находится на допросе в полиции, устанавливаются мотивы преступления. По словам собеседника агентства, молодой человек был доставлен в отделение в "неадекватном состоянии". В московском главке МВД подтвердили РИА Новости задержание жителя Москвы 2004 года рождения. Согласно статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", вандалу может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.
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происшествия, москва, александр масляков
Происшествия, Москва, Александр Масляков
Вандалу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста
Москвичу, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста