https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html

Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ

Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ

Пленные военные ВСУ рассказывают о тяжелых условиях в украинских подразделениях, "нет нормальной еды и воды", кто-то и вовсе "месяц не мылся", сообщил командир... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:51

2024-09-22T03:51

2024-09-22T04:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пленные военные ВСУ рассказывают о тяжелых условиях в украинских подразделениях, "нет нормальной еды и воды", кто-то и вовсе "месяц не мылся", сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Пленные рассказывают, что реально все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормально еды и воды нет у них", — сказал Алаудинов на видео. Подразделения ВСУ в 5.30 шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 15,6 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240921/vsu-1973974479.html

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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины