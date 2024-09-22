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Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 22.09.2024 (обновлено: 04:41 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html
Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ
Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ
Пленные военные ВСУ рассказывают о тяжелых условиях в украинских подразделениях, "нет нормальной еды и воды", кто-то и вовсе "месяц не мылся", сообщил командир... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:51
2024-09-22T04:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пленные военные ВСУ рассказывают о тяжелых условиях в украинских подразделениях, "нет нормальной еды и воды", кто-то и вовсе "месяц не мылся", сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "Пленные рассказывают, что реально все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормально еды и воды нет у них", — сказал Алаудинов на видео. Подразделения ВСУ в 5.30 шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 15,6 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240921/vsu-1973974479.html
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html
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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ

Алаудинов рассказал об украинских пленных, которые месяц не мылись в рядах ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пленные военные ВСУ рассказывают о тяжелых условиях в украинских подразделениях, "нет нормальной еды и воды", кто-то и вовсе "месяц не мылся", сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
"Пленные рассказывают, что реально все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормально еды и воды нет у них", — сказал Алаудинов на видео.
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Подразделения ВСУ в 5.30 шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 15,6 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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