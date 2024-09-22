https://ria.ru/20240922/aktsiya-1974122370.html

В Подмосковье началась благотворительная акция "День Белого цветка"

В Подмосковье началась благотворительная акция "День Белого цветка" - РИА Новости, 22.09.2024

В Подмосковье началась благотворительная акция "День Белого цветка"

Ежегодная благотворительная акция "День Белого цветка" проходит в воскресенье у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово - финальной точке на маршруте... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T18:08

2024-09-22T18:08

2024-09-22T18:08

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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости. Ежегодная благотворительная акция "День Белого цветка" проходит в воскресенье у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово - финальной точке на маршруте Елизаветинского крестного хода, прошедшего в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Средства собирают для многодетных семей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач, уточнили организаторы акции. "День Белого цветка" как всегда соберёт средства для тех, кому сейчас хуже нас, кто нуждается в помощи. Дети в течение полугода в художественных студиях, в воскресных школах, просто в гимназиях, в общеобразовательных школах готовили поделки - красивые, хорошие вещи, которые сегодня можно приобрести за пожертвования", - сказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. Также она рассказала о двух выставках фонда, представленных на мероприятии. "Мы сопровождаем Елизаветинский крестный ход прекрасными выставками, в этот раз одна из наших выставок, посвящённая благотворительной миссионерской деятельности императрицы Марии Александровны, расположена в "Музее школы и детства", вторая - передвижная выставка фонда, посвящённая милосердию представителей императорского дома Романовых в великой войне", - заключила Анна Громова. Как ранее поясняли организаторы крестного хода, в воскресенье его гости и участники смогут посетить передвижную стендовую выставку Фонда ЕСПО (совместно с ИВИ РАН) "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" к 110-летию начала Первой мировой войны. Современная акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается на сайте фонда, особое внимание уделяется благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности выдающихся представителей Императорского дома Романовых, в том числе, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Императора Александра II и дядей Императора Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.

https://ria.ru/20240908/tsvetok-1971395934.html

https://ria.ru/20240908/blagotvoritelnost-1971413241.html

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