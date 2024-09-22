Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье началась благотворительная акция "День Белого цветка" - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:08 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/aktsiya-1974122370.html
В Подмосковье началась благотворительная акция "День Белого цветка"
В Подмосковье началась благотворительная акция "День Белого цветка" - РИА Новости, 22.09.2024
В Подмосковье началась благотворительная акция "День Белого цветка"
Ежегодная благотворительная акция "День Белого цветка" проходит в воскресенье у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово - финальной точке на маршруте... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T18:08
2024-09-22T18:08
религия
германия
россия
москва
елизавета федоровна
александр i
николай i
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974121037_174:47:1031:529_1920x0_80_0_0_5fd1e262a2e03a7201b9b3ee377c92de.jpg
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости. Ежегодная благотворительная акция "День Белого цветка" проходит в воскресенье у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово - финальной точке на маршруте Елизаветинского крестного хода, прошедшего в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Средства собирают для многодетных семей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач, уточнили организаторы акции. "День Белого цветка" как всегда соберёт средства для тех, кому сейчас хуже нас, кто нуждается в помощи. Дети в течение полугода в художественных студиях, в воскресных школах, просто в гимназиях, в общеобразовательных школах готовили поделки - красивые, хорошие вещи, которые сегодня можно приобрести за пожертвования", - сказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. Также она рассказала о двух выставках фонда, представленных на мероприятии. "Мы сопровождаем Елизаветинский крестный ход прекрасными выставками, в этот раз одна из наших выставок, посвящённая благотворительной миссионерской деятельности императрицы Марии Александровны, расположена в "Музее школы и детства", вторая - передвижная выставка фонда, посвящённая милосердию представителей императорского дома Романовых в великой войне", - заключила Анна Громова. Как ранее поясняли организаторы крестного хода, в воскресенье его гости и участники смогут посетить передвижную стендовую выставку Фонда ЕСПО (совместно с ИВИ РАН) "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" к 110-летию начала Первой мировой войны. Современная акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается на сайте фонда, особое внимание уделяется благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности выдающихся представителей Императорского дома Романовых, в том числе, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Императора Александра II и дядей Императора Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.
https://ria.ru/20240908/tsvetok-1971395934.html
https://ria.ru/20240908/blagotvoritelnost-1971413241.html
https://ria.ru/20240915/blagotvoritelnost-1972844414.html
германия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974121037_223:0:991:576_1920x0_80_0_0_f26dd55180f6788aaef69a51d662d9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, москва, елизавета федоровна, александр i, николай i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, русская православная церковь, общество
Религия, Германия, Россия, Москва, Елизавета Федоровна, Александр I, Николай I, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия наук, Русская православная церковь, Общество
В Подмосковье началась благотворительная акция "День Белого цветка"

Акция "День Белого цветка" проходит у храма Спаса Нерукотворного образа в Усово

© РИА Новости / Артем БуденныйЕжегодная благотворительная акция "День Белого цветка" у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово
Ежегодная благотворительная акция День Белого цветка у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Артем Буденный
Ежегодная благотворительная акция "День Белого цветка" у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости. Ежегодная благотворительная акция "День Белого цветка" проходит в воскресенье у храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово - финальной точке на маршруте Елизаветинского крестного хода, прошедшего в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Средства собирают для многодетных семей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач, уточнили организаторы акции.
"День Белого цветка" как всегда соберёт средства для тех, кому сейчас хуже нас, кто нуждается в помощи. Дети в течение полугода в художественных студиях, в воскресных школах, просто в гимназиях, в общеобразовательных школах готовили поделки - красивые, хорошие вещи, которые сегодня можно приобрести за пожертвования", - сказала журналистам председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
Ежегодная благотворительная акция Белый цветок, направленная на сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Туле прошла благотворительная акция в рамках "Императорского маршрута"
8 сентября, 13:09
Также она рассказала о двух выставках фонда, представленных на мероприятии. "Мы сопровождаем Елизаветинский крестный ход прекрасными выставками, в этот раз одна из наших выставок, посвящённая благотворительной миссионерской деятельности императрицы Марии Александровны, расположена в "Музее школы и детства", вторая - передвижная выставка фонда, посвящённая милосердию представителей императорского дома Романовых в великой войне", - заключила Анна Громова.
Как ранее поясняли организаторы крестного хода, в воскресенье его гости и участники смогут посетить передвижную стендовую выставку Фонда ЕСПО (совместно с ИВИ РАН) "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" к 110-летию начала Первой мировой войны.
Современная акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей
8 сентября, 14:39
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается на сайте фонда, особое внимание уделяется благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности выдающихся представителей Императорского дома Романовых, в том числе, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Императора Александра II и дядей Императора Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.
Благотворительные мероприятия Царские дни в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Нижнем Новгороде стартовали благотворительные мероприятия "Царские дни"
15 сентября, 19:33
 
РелигияГерманияРоссияМоскваЕлизавета ФедоровнаАлександр IНиколай IЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссийская академия наукРусская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала