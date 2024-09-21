https://ria.ru/20240921/zoloto-1974040107.html

В Москве остановили "Газель" с золотом на 18 миллионов рублей

В Москве остановили "Газель" с золотом на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 21.09.2024

В Москве остановили "Газель" с золотом на 18 миллионов рублей

В Москве силовики задержали двоих мужчин, которые перевозили в "Газели" 2,5 килограмма золота на сумму более 18,5 миллиона рублей, сообщила столичная... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:51

2024-09-21T22:51

2024-09-21T23:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве силовики задержали двоих мужчин, которые перевозили в "Газели" 2,5 килограмма золота на сумму более 18,5 миллиона рублей, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Общая масса химически чистых драгоценных металлов в составе: химически чистого золота — не менее 2,5 кг, химически чистого серебра — не менее 41 гр.", — говорится в публикации.Как сообщает ведомство, на улице Симоновский Вал задержали втомобиль, в котором находились двое мужчин в возрасте 48 и 36 лет.Отмечается, что они добровольно выдали сумку со слитками драгоценных металлов.

https://ria.ru/20240919/zhenshen-1973556681.html

москва

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2024

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происшествия, москва