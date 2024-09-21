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Аналитики рассказали о спросе на сервисы для знакомств у россиян - РИА Новости, 21.09.2024
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07:08 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/znakomstva-1973954198.html
Аналитики рассказали о спросе на сервисы для знакомств у россиян
Аналитики рассказали о спросе на сервисы для знакомств у россиян - РИА Новости, 21.09.2024
Аналитики рассказали о спросе на сервисы для знакомств у россиян
Россияне в 2024 году стали чаще пользоваться сервисами для знакомств, количество пользователей с января по август 2024 года увеличилось более чем на 10% по... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:08
2024-09-21T07:08
технологии
билайн
общество
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне в 2024 году стали чаще пользоваться сервисами для знакомств, количество пользователей с января по август 2024 года увеличилось более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года, подсчитали для РИА Новости аналитики "Билайна". "Количество пользователей сервисов знакомств за первые 8 месяцев 2024 года выросло более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время трафик на дейтинг-сервисы снизился на полпроцента за тот же период", - говорится в исследовании. Отмечается, что в прошлом году самым многочисленным возрастным сегментом среди пользователей сервисов для знакомств были клиенты в возрасте 40-45 лет. На них пришлось более четверти от всех посетителей. На втором месте категория 35-40 лет, а третью строчку занимают пользователи в возрасте 30-35 лет. Интересно, что и в этом году статистика не изменилась. По данным аналитиков, доля мужчин - пользователей дейтинг-сервисов в 2023 году составляла 55,2%, а в 2024 году выросла до 57,1%.
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технологии, билайн, общество
Технологии, Билайн, Общество
Аналитики рассказали о спросе на сервисы для знакомств у россиян

"Билайн": россияне стали чаще пользоваться сервисами для знакомств

© Depositphotos.com / grinvaldsСмартфон с приложением для знакомств
Смартфон с приложением для знакомств - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Depositphotos.com / grinvalds
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне в 2024 году стали чаще пользоваться сервисами для знакомств, количество пользователей с января по август 2024 года увеличилось более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года, подсчитали для РИА Новости аналитики "Билайна".
"Количество пользователей сервисов знакомств за первые 8 месяцев 2024 года выросло более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время трафик на дейтинг-сервисы снизился на полпроцента за тот же период", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в прошлом году самым многочисленным возрастным сегментом среди пользователей сервисов для знакомств были клиенты в возрасте 40-45 лет. На них пришлось более четверти от всех посетителей. На втором месте категория 35-40 лет, а третью строчку занимают пользователи в возрасте 30-35 лет. Интересно, что и в этом году статистика не изменилась.
По данным аналитиков, доля мужчин - пользователей дейтинг-сервисов в 2023 году составляла 55,2%, а в 2024 году выросла до 57,1%.
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