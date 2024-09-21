https://ria.ru/20240921/znakomstva-1973954198.html

Аналитики рассказали о спросе на сервисы для знакомств у россиян

Аналитики рассказали о спросе на сервисы для знакомств у россиян - РИА Новости, 21.09.2024

Аналитики рассказали о спросе на сервисы для знакомств у россиян

Россияне в 2024 году стали чаще пользоваться сервисами для знакомств, количество пользователей с января по август 2024 года увеличилось более чем на 10% по... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:08

2024-09-21T07:08

2024-09-21T07:08

технологии

билайн

общество

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне в 2024 году стали чаще пользоваться сервисами для знакомств, количество пользователей с января по август 2024 года увеличилось более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года, подсчитали для РИА Новости аналитики "Билайна". "Количество пользователей сервисов знакомств за первые 8 месяцев 2024 года выросло более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время трафик на дейтинг-сервисы снизился на полпроцента за тот же период", - говорится в исследовании. Отмечается, что в прошлом году самым многочисленным возрастным сегментом среди пользователей сервисов для знакомств были клиенты в возрасте 40-45 лет. На них пришлось более четверти от всех посетителей. На втором месте категория 35-40 лет, а третью строчку занимают пользователи в возрасте 30-35 лет. Интересно, что и в этом году статистика не изменилась. По данным аналитиков, доля мужчин - пользователей дейтинг-сервисов в 2023 году составляла 55,2%, а в 2024 году выросла до 57,1%.

https://ria.ru/20240830/znakomstva-1969508923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, общество