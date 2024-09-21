https://ria.ru/20240921/zemfira-1973949875.html

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры* о статусе иноагента

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры* о статусе иноагента - РИА Новости, 21.09.2024

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры* о статусе иноагента

Признанной иноагентом певице Земфире* отказали в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:06

2024-09-21T05:06

2024-09-21T12:57

общество

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Признанной иноагентом певице Земфире* отказали в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны* для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире* получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту в связи с ее иноагентским статусом, затем Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердили это решение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240921/inoagent-1973948839.html

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общество, москва, земфира, иноагенты