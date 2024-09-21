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"Нет другой альтернативы". Спрогнозирован сценарий капитуляции Зеленского - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 21.09.2024 (обновлено: 17:43 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974007235.html
"Нет другой альтернативы". Спрогнозирован сценарий капитуляции Зеленского
"Нет другой альтернативы". Спрогнозирован сценарий капитуляции Зеленского - РИА Новости, 21.09.2024
"Нет другой альтернативы". Спрогнозирован сценарий капитуляции Зеленского
Владимир Зеленский может пойти на признание поражения в боевых действиях и на переговоры с Россией, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:39
2024-09-21T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может пойти на признание поражения в боевых действиях и на переговоры с Россией, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Есть еще одна возможность, и она заключается в том, что Зеленский, Ермак и остальные &lt;…&gt; в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия", — отметил он.Эксперт допустил, что киевский режим признает поражение в конфликте, отметив запредельно высокие потери ВСУ. Меркурис также добавил, что, вероятно, Запад не окажет Киеву запрашиваемую сейчас помощь."У Украины нет другой альтернативы, кроме как договориться с Россией, согласиться на переговоры и пойти на прекращение огня, — и я должен сказать, что это было бы логичной вещью для украинцев, на мой взгляд", — резюмировал аналитик.В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240921/udar-1973998822.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Нет другой альтернативы". Спрогнозирован сценарий капитуляции Зеленского

Меркурис: Зеленский может признать поражение в конфликте

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может пойти на признание поражения в боевых действиях и на переговоры с Россией, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Есть еще одна возможность, и она заключается в том, что Зеленский, Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия", — отметил он.
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Эксперт допустил, что киевский режим признает поражение в конфликте, отметив запредельно высокие потери ВСУ. Меркурис также добавил, что, вероятно, Запад не окажет Киеву запрашиваемую сейчас помощь.
Украины нет другой альтернативы, кроме как договориться с Россией, согласиться на переговоры и пойти на прекращение огня, — и я должен сказать, что это было бы логичной вещью для украинцев, на мой взгляд", — резюмировал аналитик.
В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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