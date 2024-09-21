https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974005372.html

"Нужно остановить": новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети

"Нужно остановить": новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети - РИА Новости, 21.09.2024

"Нужно остановить": новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети

Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о своем новом плане "усиления" Украины. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:21

2024-09-21T16:21

2024-09-21T16:21

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о своем новом плане "усиления" Украины.По словам главы киевского режима, он готов представить США конкретные предложения не только для того, чтобы Украина выстояла в конфликте, но и для ее укрепления."Сумасшедшая идея, почему бы не начать переговоры с Россией?" — спросил Amuse."США нужно остановить спонсирование Украины", — призвал Joseph Magnani."Мы были твоим банком три года. Уходи", — написала Amy Strong."Ходячий мертвец", — кратко описал положение Зеленского Colleen the Vet."Я с нетерпением жду твоего поражения", — заявил Mike V.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Зеленский намерен представить Вашингтону план, который будет содержать вступление Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.

https://ria.ru/20240921/udar-1973998822.html

https://ria.ru/20240921/kiev-1973997623.html

сша

украина

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