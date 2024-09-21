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"Нужно остановить": новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974005372.html
"Нужно остановить": новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети
"Нужно остановить": новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети - РИА Новости, 21.09.2024
"Нужно остановить": новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети
Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о своем новом плане "усиления" Украины. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:21
2024-09-21T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
нато
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о своем новом плане "усиления" Украины.По словам главы киевского режима, он готов представить США конкретные предложения не только для того, чтобы Украина выстояла в конфликте, но и для ее укрепления."Сумасшедшая идея, почему бы не начать переговоры с Россией?" — спросил Amuse."США нужно остановить спонсирование Украины", — призвал Joseph Magnani."Мы были твоим банком три года. Уходи", — написала Amy Strong."Ходячий мертвец", — кратко описал положение Зеленского Colleen the Vet."Я с нетерпением жду твоего поражения", — заявил Mike V.Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Зеленский намерен представить Вашингтону план, который будет содержать вступление Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.
https://ria.ru/20240921/udar-1973998822.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Евросоюз

"Нужно остановить": новый план Зеленского вызвал гневную реакцию в Сети

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о своем новом плане "усиления" Украины.
По словам главы киевского режима, он готов представить США конкретные предложения не только для того, чтобы Украина выстояла в конфликте, но и для ее укрепления.
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"Сумасшедшая идея, почему бы не начать переговоры с Россией?" — спросил Amuse.
«
"США нужно остановить спонсирование Украины", — призвал Joseph Magnani.
"Мы были твоим банком три года. Уходи", — написала Amy Strong.
"Ходячий мертвец", — кратко описал положение Зеленского Colleen the Vet.
"Я с нетерпением жду твоего поражения", — заявил Mike V.
Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Зеленский намерен представить Вашингтону план, который будет содержать вступление Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЕвросоюз
 
 
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