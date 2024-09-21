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Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме - РИА Новости, 21.09.2024
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10:13 21.09.2024 (обновлено: 10:14 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1973966940.html
Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме
Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме - РИА Новости, 21.09.2024
Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме
"План победы" Владимира Зеленского, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит вопросы о присоединении к ЕС и Североатлантическому... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T10:13
2024-09-21T10:14
в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
джо байден
камала харрис
евросоюз
нато
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит вопросы о присоединении к ЕС и Североатлантическому альянсу, пишет Bloomberg."Владимир Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках "плана победы", призванного положить конец конфликту с Россией", — указывает издание.Источники сообщили Bloomberg, что план, в котором также будет описан "четкий путь Украины" к членству в Европейском союзе и другие соглашения в сфере экономики и безопасности, глава киевского режима представит 26 сентября.Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж".
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973850138.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден, камала харрис, евросоюз, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Джо Байден, Камала Харрис, Евросоюз, НАТО
Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме

Bloomberg: план победы Зеленского включает принятие в НАТО и ЕС, поставки оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит вопросы о присоединении к ЕС и Североатлантическому альянсу, пишет Bloomberg.
"Владимир Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках "плана победы", призванного положить конец конфликту с Россией", — указывает издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Украина живет по плану Б, заявил Зеленский
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Источники сообщили Bloomberg, что план, в котором также будет описан "четкий путь Украины" к членству в Европейском союзе и другие соглашения в сфере экономики и безопасности, глава киевского режима представит 26 сентября.
Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж".
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Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины
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В миреСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДжо БайденКамала ХаррисЕвросоюзНАТО
 
 
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