https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1973966940.html

Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме

Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме - РИА Новости, 21.09.2024

Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме

"План победы" Владимира Зеленского, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит вопросы о присоединении к ЕС и Североатлантическому... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T10:13

2024-09-21T10:13

2024-09-21T10:14

в мире

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

джо байден

камала харрис

евросоюз

нато

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит вопросы о присоединении к ЕС и Североатлантическому альянсу, пишет Bloomberg."Владимир Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках "плана победы", призванного положить конец конфликту с Россией", — указывает издание.Источники сообщили Bloomberg, что план, в котором также будет описан "четкий путь Украины" к членству в Европейском союзе и другие соглашения в сфере экономики и безопасности, глава киевского режима представит 26 сентября.Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж".

https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973850138.html

https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден, камала харрис, евросоюз, нато