Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме
Bloomberg: план победы Зеленского включает принятие в НАТО и ЕС, поставки оружия
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит вопросы о присоединении к ЕС и Североатлантическому альянсу, пишет Bloomberg.
"Владимир Зеленский будет добиваться от Байдена официального приглашения вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках "плана победы", призванного положить конец конфликту с Россией", — указывает издание.
Украина живет по плану Б, заявил Зеленский
20 сентября, 15:10
Источники сообщили Bloomberg, что план, в котором также будет описан "четкий путь Украины" к членству в Европейском союзе и другие соглашения в сфере экономики и безопасности, глава киевского режима представит 26 сентября.
Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Владимира Зеленского о так называемом плане "победы" Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – "он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж".
Рогов прокомментировал слова Зеленского о плане "победы" Украины
19 сентября, 12:56