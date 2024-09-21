https://ria.ru/20240921/zapad-1974042557.html

Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров

Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров - РИА Новости, 21.09.2024

Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров

Западные партнеры пообещали Украине выделить средства на производство ракет и дронов, заявил глава минобороны страны Рустем Умеров. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:26

2024-09-21T23:26

2024-09-21T23:26

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

рустем умеров

алексей данилов

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_284eb310e8f1c7d4a3df970051e0d15e.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Западные партнеры пообещали Украине выделить средства на производство ракет и дронов, заявил глава минобороны страны Рустем Умеров. "В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ", - сказал Умеров в эфире телеканала "Рада". В феврале экс-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, рустем умеров, алексей данилов, сергей лавров, нато, в мире