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Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/zapad-1974042557.html
Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров
Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров - РИА Новости, 21.09.2024
Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров
Западные партнеры пообещали Украине выделить средства на производство ракет и дронов, заявил глава минобороны страны Рустем Умеров. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:26
2024-09-21T23:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
рустем умеров
алексей данилов
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Западные партнеры пообещали Украине выделить средства на производство ракет и дронов, заявил глава минобороны страны Рустем Умеров. "В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ", - сказал Умеров в эфире телеканала "Рада". В феврале экс-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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украина, россия, киев, рустем умеров, алексей данилов, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Алексей Данилов, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров

Глава МО Умеров: Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США
Активисты с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Западные партнеры пообещали Украине выделить средства на производство ракет и дронов, заявил глава минобороны страны Рустем Умеров.
"В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ", - сказал Умеров в эфире телеканала "Рада".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
В феврале экс-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевРустем УмеровАлексей ДаниловСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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