Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов, заявил Умеров
Глава МО Умеров: Запад пообещал Киеву средства на производство ракет и дронов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Западные партнеры пообещали Украине выделить средства на производство ракет и дронов, заявил глава минобороны страны Рустем Умеров.
"В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ", - сказал Умеров в эфире телеканала "Рада".
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В феврале экс-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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