https://ria.ru/20240921/zaderzhanie-1974005147.html

В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине

В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине - РИА Новости, 21.09.2024

В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине

Водитель, разъезжавший с привязанными к машине собаками, задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:18

2024-09-21T16:18

2024-09-21T16:18

происшествия

авто

россия

московская область (подмосковье)

ирина волк

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Водитель, разъезжавший с привязанными к машине собаками, задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские установили личность водителя, и они принимают меры к задержанию правонарушителя. Далее прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. "Правонарушитель задержан оперативниками МУ МВД России "Мытищинское" Московской области. Это 50-летний местный житель", - написала Волк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240815/napadenie-1966491091.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), ирина волк