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В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине
В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине - РИА Новости, 21.09.2024
В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине
Водитель, разъезжавший с привязанными к машине собаками, задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:18
2024-09-21T16:18
2024-09-21T16:18
происшествия
авто
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Водитель, разъезжавший с привязанными к машине собаками, задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские установили личность водителя, и они принимают меры к задержанию правонарушителя. Далее прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. "Правонарушитель задержан оперативниками МУ МВД России "Мытищинское" Московской области. Это 50-летний местный житель", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине
В Подмосковье задержали водителя, разъезжавшего с привязанными к машине собаками