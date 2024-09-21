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В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине - РИА Новости, 21.09.2024
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16:18 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/zaderzhanie-1974005147.html
В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине
В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине - РИА Новости, 21.09.2024
В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине
Водитель, разъезжавший с привязанными к машине собаками, задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:18
2024-09-21T16:18
происшествия
авто
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Водитель, разъезжавший с привязанными к машине собаками, задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские установили личность водителя, и они принимают меры к задержанию правонарушителя. Далее прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. "Правонарушитель задержан оперативниками МУ МВД России "Мытищинское" Московской области. Это 50-летний местный житель", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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россия
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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Подмосковье задержали водителя, который привязывал собак к машине

В Подмосковье задержали водителя, разъезжавшего с привязанными к машине собаками

© Кадр видео из соцсетейМашина с привязанными собаками в Мытищах
Машина с привязанными собаками в Мытищах - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Машина с привязанными собаками в Мытищах
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Водитель, разъезжавший с привязанными к машине собаками, задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина едет с двумя привязанными к ней собаками. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские установили личность водителя, и они принимают меры к задержанию правонарушителя. Далее прокуратура Московской области сообщила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
"Правонарушитель задержан оперативниками МУ МВД России "Мытищинское" Московской области. Это 50-летний местный житель", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияАвтоРоссияМосковская область (Подмосковье)Ирина Волк
 
 
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