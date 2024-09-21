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Задержан глава Безенчукского района Самарской области - РИА Новости, 21.09.2024
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12:57 21.09.2024 (обновлено: 14:01 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/zaderzhanie-1973983530.html
Задержан глава Безенчукского района Самарской области
Задержан глава Безенчукского района Самарской области - РИА Новости, 21.09.2024
Задержан глава Безенчукского района Самарской области
В Самарской области задержали главу Безенчукского района, подозреваемого в вымогательстве взяток, сообщил региональный главк Следственного комитета в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:57
2024-09-21T14:01
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 21 сен — РИА Новости. В Самарской области задержали главу Безенчукского района, подозреваемого в вымогательстве взяток, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале.&quot;Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — говорится в публикации.Против главы района возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". По версии следствия, в 2022 году по требованию подозреваемого сотрудники строительной организации — субподрядчика по муниципальному контракту построили отмостки по периметру его дома. Затраты организации на эти работы оцениваются примерно в 180 тысяч рублей. Кроме того, в 2021 году чиновник через посредника получил ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей — это была взятка от другой организации, с которой районная администрация заключила муниципальный контракт.В СК уточнили, что дело возбудили по материалам оперативной деятельности, поступившим из регионального главка МВД.Имени подозреваемого ведомство не называет. На сайте администрации Безенчукского района сообщается, что с января 2018 года район возглавляет Владимир Аникин, сейчас ему 44 года.
https://ria.ru/20240920/ishkhanov-1973792911.html
самарская область
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержан глава Безенчукского района Самарской области

Задержан глава района в Самарской области по подозрению в вымогательстве взяток

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 сен — РИА Новости. В Самарской области задержали главу Безенчукского района, подозреваемого в вымогательстве взяток, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
«

"Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.

Против главы района возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". По версии следствия, в 2022 году по требованию подозреваемого сотрудники строительной организации — субподрядчика по муниципальному контракту построили отмостки по периметру его дома. Затраты организации на эти работы оцениваются примерно в 180 тысяч рублей. Кроме того, в 2021 году чиновник через посредника получил ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей — это была взятка от другой организации, с которой районная администрация заключила муниципальный контракт.
В СК уточнили, что дело возбудили по материалам оперативной деятельности, поступившим из регионального главка МВД.
Имени подозреваемого ведомство не называет. На сайте администрации Безенчукского района сообщается, что с января 2018 года район возглавляет Владимир Аникин, сейчас ему 44 года.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Бывшая сотрудница ФНС Ишханова получила 8,5 года за взятки
20 сентября, 11:54
 
ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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