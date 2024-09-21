https://ria.ru/20240921/zaderzhanie-1973983530.html

Задержан глава Безенчукского района Самарской области

Задержан глава Безенчукского района Самарской области - РИА Новости, 21.09.2024

Задержан глава Безенчукского района Самарской области

В Самарской области задержали главу Безенчукского района, подозреваемого в вымогательстве взяток, сообщил региональный главк Следственного комитета в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:57

2024-09-21T12:57

2024-09-21T14:01

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 21 сен — РИА Новости. В Самарской области задержали главу Безенчукского района, подозреваемого в вымогательстве взяток, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.Против главы района возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". По версии следствия, в 2022 году по требованию подозреваемого сотрудники строительной организации — субподрядчика по муниципальному контракту построили отмостки по периметру его дома. Затраты организации на эти работы оцениваются примерно в 180 тысяч рублей. Кроме того, в 2021 году чиновник через посредника получил ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей — это была взятка от другой организации, с которой районная администрация заключила муниципальный контракт.В СК уточнили, что дело возбудили по материалам оперативной деятельности, поступившим из регионального главка МВД.Имени подозреваемого ведомство не называет. На сайте администрации Безенчукского района сообщается, что с января 2018 года район возглавляет Владимир Аникин, сейчас ему 44 года.

https://ria.ru/20240920/ishkhanov-1973792911.html

самарская область

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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)