https://ria.ru/20240921/yaponiya-1973951352.html

В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысячей жителей из-за ливней

В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысячей жителей из-за ливней - РИА Новости, 21.09.2024

В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысячей жителей из-за ливней

Эвакуация объявлена для 29 750 жителей префектуры Исикава на западе острова Хонсю в Японии из-за ливней, один человек пропал без вести, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:47

2024-09-21T05:47

2024-09-21T13:58

в мире

исикава

япония

хонсю (остров)

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ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 29 750 жителей префектуры Исикава на западе острова Хонсю в Японии из-за ливней, один человек пропал без вести, сообщил телеканал NHK.Был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна.Следующий за ним наивысший пятый уровень опасности означает необходимость уже экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу.Метеорологическое управление Японии объявило в префектуре Исикава "особую угрозу из-за ливней". Это означает, что на район обрушились самые сильные за несколько десятилетий ливни, ситуация представляет угрозу для жизни.С мест поступают кадры затопленных улиц. По информации пожарной охраны и полиции, зафиксированы многочисленные запросы о помощи.Эвакуация была объявлена в городах Вадзима и Судзу. Эти города больше всего пострадали при землетрясении 1 января этого года. К 10 часам утра в Вадзима выпало 257 миллиметров осадков, по данным телекомпании, это рекордное количество осадков с 1975 года.

https://ria.ru/20240911/yaponiya-1971975401.html

https://ria.ru/20240914/rakety-1972680296.html

исикава

япония

хонсю (остров)

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в мире, исикава, япония, хонсю (остров)