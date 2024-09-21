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В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысячей жителей из-за ливней
В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысячей жителей из-за ливней - РИА Новости, 21.09.2024
В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысячей жителей из-за ливней
Эвакуация объявлена для 29 750 жителей префектуры Исикава на западе острова Хонсю в Японии из-за ливней, один человек пропал без вести, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:47
2024-09-21T05:47
2024-09-21T13:58
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ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 29 750 жителей префектуры Исикава на западе острова Хонсю в Японии из-за ливней, один человек пропал без вести, сообщил телеканал NHK.Был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна.Следующий за ним наивысший пятый уровень опасности означает необходимость уже экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу.Метеорологическое управление Японии объявило в префектуре Исикава "особую угрозу из-за ливней". Это означает, что на район обрушились самые сильные за несколько десятилетий ливни, ситуация представляет угрозу для жизни.С мест поступают кадры затопленных улиц. По информации пожарной охраны и полиции, зафиксированы многочисленные запросы о помощи.Эвакуация была объявлена в городах Вадзима и Судзу. Эти города больше всего пострадали при землетрясении 1 января этого года. К 10 часам утра в Вадзима выпало 257 миллиметров осадков, по данным телекомпании, это рекордное количество осадков с 1975 года.
https://ria.ru/20240911/yaponiya-1971975401.html
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в мире, исикава, япония, хонсю (остров)
В мире, Исикава, Япония, Хонсю (остров)
В Японии объявили эвакуацию для почти 30 тысячей жителей из-за ливней
NHK: эвакуация объявлена для 29 750 жителей префектуры Исикава в Японии
ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 29 750 жителей префектуры Исикава на западе острова Хонсю в Японии из-за ливней, один человек пропал без вести, сообщил телеканал NHK.
Был объявлен четвертый из пяти возможных уровень угрозы. Он означает рекомендацию эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна.
Следующий за ним наивысший пятый уровень опасности означает необходимость уже экстренных и неотложных мер для спасения собственной жизни, в том числе и в случаях, когда переместиться в эвакуационный пункт уже невозможно из соображений безопасности. Дословно пятый уровень эвакуации можно перевести как "экстренное обеспечение (собственной) безопасности". В частности, население призывают укрыться выше второго этажа, по возможности выбрать наиболее безопасное место, не выходя на улицу.
Метеорологическое управление Японии объявило в префектуре Исикава "особую угрозу из-за ливней". Это означает, что на район обрушились самые сильные за несколько десятилетий ливни, ситуация представляет угрозу для жизни.
С мест поступают кадры затопленных улиц. По информации пожарной охраны и полиции, зафиксированы многочисленные запросы о помощи.
Эвакуация была объявлена в городах Вадзима и Судзу. Эти города больше всего пострадали при землетрясении 1 января этого года. К 10 часам утра в Вадзима выпало 257 миллиметров осадков, по данным телекомпании, это рекордное количество осадков с 1975 года.