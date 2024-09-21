https://ria.ru/20240921/yakhta-1974012547.html

СМИ: затонувшую у Сицилии яхту попросили охранять из-за секретных данных

СМИ: затонувшую у Сицилии яхту попросили охранять из-за секретных данных - РИА Новости, 21.09.2024

СМИ: затонувшую у Сицилии яхту попросили охранять из-за секретных данных

Водолазы потребовали у итальянского правительства усилить охрану обломков затонувшей яхты Bayesian, из-за опасений, что возможно хранящиеся в сейфах на судне... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T17:35

2024-09-21T17:35

2024-09-21T17:35

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Водолазы потребовали у итальянского правительства усилить охрану обломков затонувшей яхты Bayesian, из-за опасений, что возможно хранящиеся в сейфах на судне данные могут привлечь внимание международных разведок, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными. "Затонувшее судно... как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные", - говорится в сообщении. Изначально, как уточняет телеканал, водолазы были обеспокоены тем, что с яхты могут быть похищены ценности, например, ювелирные изделия. Однако теперь они обратили внимание на то, что в обломках судна могут находиться секретные данные, которые могли бы вызвать интерес иностранных разведок. По данным CNN, водолазы потребовали от властей обеспечения безопасности обломков как над водой, так и с помощью систем подводного наблюдения. Владелец судна, британский предприниматель Майка Линч был связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами посредством своих различных компаний, включая основанную им компанию по кибербезопасности Darktrace, отмечает телеканал. "Был принят и исполнен официальный запрос на обеспечение дополнительной безопасности обломков, пока их не смогут поднять", - приводит CNN слова представителя сицилийского агентства гражданской обороны Франческо Венуто. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром 19 августа. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч. Тело первого погибшего, судового кока, было обнаружено сразу после крушения, для поисков остальных понадобилось привлечение водолазов и подводных роботов, в течение пяти дней работавших на 50-метровой глубине.

https://ria.ru/20240825/krushenie-1967982154.html

https://ria.ru/20240821/yakhta-1967524732.html

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в мире, сицилия, великобритания, италия