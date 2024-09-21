https://ria.ru/20240921/vzryv-1974042948.html

Подполье рассказало о взрыве на складе в Харькове

Подполье рассказало о взрыве на складе в Харькове - РИА Новости, 21.09.2024

Подполье рассказало о взрыве на складе в Харькове

Взрыв произошел на украинском складе в Шевченковском районе Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:33

2024-09-21T23:33

2024-09-21T23:33

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел на украинском складе в Шевченковском районе Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. "Прилет" был в Шевченковском районе, сдетонировал склад", - заявил Лебедев. Кроме того, собеседник агентства сообщил, что в Харькове "были слышны вылеты местного ПВО".

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

харьков

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в мире, харьков, сергей лебедев