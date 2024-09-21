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Подполье рассказало о взрыве на складе в Харькове
Подполье рассказало о взрыве на складе в Харькове - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье рассказало о взрыве на складе в Харькове
Взрыв произошел на украинском складе в Шевченковском районе Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:33
2024-09-21T23:33
2024-09-21T23:33
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел на украинском складе в Шевченковском районе Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. "Прилет" был в Шевченковском районе, сдетонировал склад", - заявил Лебедев. Кроме того, собеседник агентства сообщил, что в Харькове "были слышны вылеты местного ПВО".
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в мире, харьков, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сергей Лебедев
Подполье рассказало о взрыве на складе в Харькове
Лебедев: на украинском складе в Шевченковском районе Харькова прогремел взрыв
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Взрыв произошел на украинском складе в Шевченковском районе Харькова, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
"Прилет" был в Шевченковском районе, сдетонировал склад", - заявил Лебедев.
Кроме того, собеседник агентства сообщил, что в Харькове "были слышны вылеты местного ПВО".