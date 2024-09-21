https://ria.ru/20240921/vzryv-1974041086.html

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 21.09.2024

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Взрывы прогремели в субботу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:07

2024-09-21T23:07

2024-09-21T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове слышны звуки взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

харьков

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, харьковская область