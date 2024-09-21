https://ria.ru/20240921/vzryv-1974041086.html
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 21.09.2024
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Взрывы прогремели в субботу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T23:07
2024-09-21T23:07
2024-09-21T23:07
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове слышны звуки взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги