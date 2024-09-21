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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:22 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/vzryv-1973946708.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Взрывы прогремели в городе Миргород на Украине на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T03:22
2024-09-21T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Миргород на Украине на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрывы прозвучали в Миргороде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области с 1.58 мск звучит тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

ТСН: в Миргороде прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

© Минобороны РоссииУдар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Минобороны России
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Миргород на Украине на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Взрывы прозвучали в Миргороде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области с 1.58 мск звучит тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьВооруженные силы Украины
 
 
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