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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Взрывы прогремели в городе Миргород на Украине на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T03:22
2024-09-21T03:22
2024-09-21T03:22
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Миргород на Украине на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Взрывы прозвучали в Миргороде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области с 1.58 мск звучит тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
ТСН: в Миргороде прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги