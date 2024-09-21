https://ria.ru/20240921/vzryv-1973946584.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T03:19
2024-09-21T03:19
2024-09-21T03:19
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954827954_213:0:1237:576_1920x0_80_0_0_8a6db666799595da3c5222ee6daa0338.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В Днепропетровской области с 1.59 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240921/kharkov-1973940816.html
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954827954_341:0:1109:576_1920x0_80_0_0_40ef71ea7a9e1be49415c334652377d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Зеркало недели": в Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги