https://ria.ru/20240921/vzryv-1973946584.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T03:19

2024-09-21T03:19

2024-09-21T03:19

специальная военная операция на украине

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кривой рог

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В Днепропетровской области с 1.59 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240921/kharkov-1973940816.html

кривой рог

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в мире, кривой рог, украина