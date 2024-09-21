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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области

Взрыв прозвучал в Кропивницком районе Кировоградской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 Канал". РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:45

2024-09-21T00:45

2024-09-21T00:45

специальная военная операция на украине

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кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Кропивницком районе Кировоградской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 Канал". "Сообщают о взрыве в пределах Кропивницкого района", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В Кировоградской области с 21.18 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240921/kharkov-1973939662.html

кировоградская область

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в мире, кировоградская область, вооруженные силы рф