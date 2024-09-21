https://ria.ru/20240921/vzryv-1973940948.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Взрыв прозвучал в Кропивницком районе Кировоградской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 Канал". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:45
2024-09-21T00:45
2024-09-21T00:45
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942813321_47:50:1452:840_1920x0_80_0_0_fc2c6024ef15605ac722fdf80f9d9a93.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Кропивницком районе Кировоградской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 Канал". "Сообщают о взрыве в пределах Кропивницкого района", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В Кировоградской области с 21.18 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240921/kharkov-1973939662.html
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942813321_190:0:1310:840_1920x0_80_0_0_83c77fd77f6da1c5cbcada381ed2023f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
24 Канал: взрыв прогремел в Кропивницком районе Кировоградской области