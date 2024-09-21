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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 21.09.2024 (обновлено: 00:46 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/vzryv-1973940038.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:28
2024-09-21T00:46
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Черкасской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. В области с 23.35 мск пятницы звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240920/dnepropetrovsk-1973926417.html
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в мире, черкасская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

ТСН: в Черкасской области прогремели взрывы

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceПожарные на месте взрыва в Киеве
Пожарные на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Пожарные на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"В Черкасской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
В области с 23.35 мск пятницы звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
Вчера, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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