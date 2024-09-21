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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:28

2024-09-21T00:28

2024-09-21T00:46

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Черкасской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. В области с 23.35 мск пятницы звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240920/dnepropetrovsk-1973926417.html

черкасская область

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в мире, черкасская область, украина, вооруженные силы рф