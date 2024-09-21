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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:28
2024-09-21T00:28
2024-09-21T00:46
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Черкасской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. В области с 23.35 мск пятницы звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, черкасская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
ТСН: в Черкасской области прогремели взрывы