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В Госдуме рассказали о новом способе получить налоговый вычет - РИА Новости, 21.09.2024
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02:48 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/vychet-1973945278.html
В Госдуме рассказали о новом способе получить налоговый вычет
В Госдуме рассказали о новом способе получить налоговый вычет - РИА Новости, 21.09.2024
В Госдуме рассказали о новом способе получить налоговый вычет
Россияне смогут получить новый налоговый вычет за выполнение норм ГТО, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T02:48
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне смогут получить новый налоговый вычет за выполнение норм ГТО, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "С 2025 года в России вводится новый налоговый вычет — за выполнение норм ГТО. Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия", — рассказал Хамитов. Парламентарий отметил, что максимальная сумма для вычета за ГТО составляет 500 рублей в месяц. Он также добавил, что претендовать на вычет может работник, который официально трудоустроен и дополнительно прошел диспансеризацию, которую проводят периодически (ежегодно или один раз в два года) в поликлиниках по полису ОМС. В феврале президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.
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общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новом способе получить налоговый вычет

В ГД заявили, что россияне могут получить вычет за выполнение нормы ГТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНа Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ
На Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне смогут получить новый налоговый вычет за выполнение норм ГТО, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
«
"С 2025 года в России вводится новый налоговый вычет — за выполнение норм ГТО. Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия", — рассказал Хамитов.
Парламентарий отметил, что максимальная сумма для вычета за ГТО составляет 500 рублей в месяц.
Он также добавил, что претендовать на вычет может работник, который официально трудоустроен и дополнительно прошел диспансеризацию, которую проводят периодически (ежегодно или один раз в два года) в поликлиниках по полису ОМС.
В феврале президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.
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