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ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области - РИА Новости, 21.09.2024
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14:20 21.09.2024 (обновлено: 14:21 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/vsu-1973990907.html
ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области
ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области - РИА Новости, 21.09.2024
ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:20
2024-09-21T14:21
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
сумы
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино", - говорится в сообщении.
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сумская область, россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области

ВС РФ ударили по живой силе и технике 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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