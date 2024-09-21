https://ria.ru/20240921/vsu-1973990907.html

ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области

ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области - РИА Новости, 21.09.2024

ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:20

2024-09-21T14:20

2024-09-21T14:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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Ольга Фомченкова

сумская область, россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность