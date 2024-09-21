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ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области
ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области - РИА Новости, 21.09.2024
ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области
Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:20
2024-09-21T14:20
2024-09-21T14:21
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточению 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино", - говорится в сообщении.
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сумская область, россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по сосредоточению ВСУ в 14 районах Сумской области
ВС РФ ударили по живой силе и технике 10 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области