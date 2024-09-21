Операторы FPV применили новые дроны-камикадзе, обманувшие РЭБ ВСУ
Операторы FPV применили на Днепровском рубеже новые дроны, обойдя РЭБ ВСУ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 сен - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов-камикадзе группировки войск "Днепр" успешно применил на херсонском направлении новые ударные БПЛА с новыми частотами, "обманул" РЭБ украинской армии и уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.
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"(Работаем) от нашего берега в районе 10-11 километров… По наблюдательным пунктам, по КНП (командно-наблюдательным пунктам - ред.), по транспорту. Да, знаем радиус действия его (РЭБ противника - ред.) примерный и пытаемся обойти его. Да, новые частоты, новые дроны, всё, в принципе, уже работает. В строю у нас. Да, они… в последнее время не понимают, на чем мы летим и где мы летим. Сегодня, да, сегодня хорошо поработали", - сказал РИА Новости оператор БПЛА группировки "Днепр".
Расчет операторов ударных БПЛА, получив от разведки и подполья координаты целей, выдвинулся к днепровскому рубежу, развернул ретрансляторы, увеличивающие радиус действия ударных БПЛА, подготовил стартовую позицию для дронов и произвел несколько боевых вылетов по позициям противника. В результате боевой работы были уничтожены блиндажи противника на правом берегу Днепра вместе с укрывавшимся в них личным составом украинских подразделений, наемников и националистов.
Благодаря опыту расчета и имеющимся новым техническим средствам, "дроноводам" группировки Днепр удалось обойти РЭБ противника и поразить цели в ближнем тылу врага.