https://ria.ru/20240921/vsu-1973974479.html

Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи

Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи - РИА Новости, 21.09.2024

Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи

ВСУ понесли большие потери в районе Суджи и пытаются противостоять силам РФ на кореневском участке, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:32

2024-09-21T11:32

2024-09-21T11:35

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

апты алаудинов

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сен - РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в районе Суджи и пытаются противостоять силам РФ на кореневском участке, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Обстановка у нас в принципе рабочая. Конечно, сказать, что прямо у нас всё хорошо, что всё красиво, этого тоже не скажешь. Да, есть много рабочих моментов. Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился. В то же самое время, если говорить о кореневском направлении, то есть наш правый фланг, получается такая картина, что противник вчера и позавчера, эти несколько дней, активно пытается продавиться для того, чтобы отвлечь на себя внимание и остановить те наши наступательные силы, которые как раз освободили за раз десять населенных пунктов", - сказал Алаудинов. По его словам, ВСУ пытаются контратаковать и на других участках, где идет продвижение российских сил. "В общей сложности рабочая такая обстановка, когда мы, действительно, потихоньку выдавливаем противника, уничтожаем его и в конечном итоге, конечно, даем ему понять, что при любом раскладе ему здесь не удержаться долго", - пояснил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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курская область, суджа, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность