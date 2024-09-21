Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 21.09.2024 (обновлено: 11:35 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/vsu-1973974479.html
Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи
Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи - РИА Новости, 21.09.2024
Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи
ВСУ понесли большие потери в районе Суджи и пытаются противостоять силам РФ на кореневском участке, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:32
2024-09-21T11:35
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сен - РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в районе Суджи и пытаются противостоять силам РФ на кореневском участке, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Обстановка у нас в принципе рабочая. Конечно, сказать, что прямо у нас всё хорошо, что всё красиво, этого тоже не скажешь. Да, есть много рабочих моментов. Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился. В то же самое время, если говорить о кореневском направлении, то есть наш правый фланг, получается такая картина, что противник вчера и позавчера, эти несколько дней, активно пытается продавиться для того, чтобы отвлечь на себя внимание и остановить те наши наступательные силы, которые как раз освободили за раз десять населенных пунктов", - сказал Алаудинов. По его словам, ВСУ пытаются контратаковать и на других участках, где идет продвижение российских сил. "В общей сложности рабочая такая обстановка, когда мы, действительно, потихоньку выдавливаем противника, уничтожаем его и в конечном итоге, конечно, даем ему понять, что при любом раскладе ему здесь не удержаться долго", - пояснил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджа, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВСУ понесли большие потери в районе Суджи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 сен - РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в районе Суджи и пытаются противостоять силам РФ на кореневском участке, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Обстановка у нас в принципе рабочая. Конечно, сказать, что прямо у нас всё хорошо, что всё красиво, этого тоже не скажешь. Да, есть много рабочих моментов. Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился. В то же самое время, если говорить о кореневском направлении, то есть наш правый фланг, получается такая картина, что противник вчера и позавчера, эти несколько дней, активно пытается продавиться для того, чтобы отвлечь на себя внимание и остановить те наши наступательные силы, которые как раз освободили за раз десять населенных пунктов", - сказал Алаудинов.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
14 августа, 20:29
По его словам, ВСУ пытаются контратаковать и на других участках, где идет продвижение российских сил.
«
"В общей сложности рабочая такая обстановка, когда мы, действительно, потихоньку выдавливаем противника, уничтожаем его и в конечном итоге, конечно, даем ему понять, что при любом раскладе ему здесь не удержаться долго", - пояснил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала