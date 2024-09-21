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Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:27
2024-09-21T06:27
2024-09-21T06:38
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что ВСУ в 22.00 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 05.50 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров на Центрально-Городскому и Никитскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе