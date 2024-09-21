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Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 21.09.2024
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06:27 21.09.2024 (обновлено: 06:38 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/vsu-1973952672.html
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:27
2024-09-21T06:38
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что ВСУ в 22.00 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 05.50 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров на Центрально-Городскому и Никитскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240920/telegramma-1973838937.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что ВСУ в 22.00 выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 05.50 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров на Центрально-Городскому и Никитскому районам Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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