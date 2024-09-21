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Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 21.09.2024 (обновлено: 05:29 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/vsu-1973950674.html
Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении
Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2024
Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении
Расчет реактивной артиллерии 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск нанес поражение бригаде ВСУ, расположенной в лесопосадке на донецком... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:19
2024-09-21T05:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Расчет реактивной артиллерии 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск нанес поражение бригаде ВСУ, расположенной в лесопосадке на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчетом БПЛА был выявлен район сосредоточения одной из бригад ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. По указанным координатам был нанесен удар полным пакетом РСЗО "Град", - сообщили в МО. В силовом ведомстве добавили, что в результате удара противник понес значительные потери в живой силе и технике.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении

Минобороны: расчет РСЗО "Град" уничтожил бригаду ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ
Уничтожение бронетехники ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение бронетехники ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Расчет реактивной артиллерии 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск нанес поражение бригаде ВСУ, расположенной в лесопосадке на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчетом БПЛА был выявлен район сосредоточения одной из бригад ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. По указанным координатам был нанесен удар полным пакетом РСЗО "Град", - сообщили в МО.
В силовом ведомстве добавили, что в результате удара противник понес значительные потери в живой силе и технике.
Уничтожение танка ВСУ FPV-дронами в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения танка FPV-дронами в Курской области
20 сентября, 19:15
 
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