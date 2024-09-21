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Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении
Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 21.09.2024
Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении
Расчет реактивной артиллерии 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск нанес поражение бригаде ВСУ, расположенной в лесопосадке на донецком... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:19
2024-09-21T05:19
2024-09-21T05:29
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Расчет реактивной артиллерии 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки российских войск нанес поражение бригаде ВСУ, расположенной в лесопосадке на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчетом БПЛА был выявлен район сосредоточения одной из бригад ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. По указанным координатам был нанесен удар полным пакетом РСЗО "Град", - сообщили в МО. В силовом ведомстве добавили, что в результате удара противник понес значительные потери в живой силе и технике.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет РСЗО "Град" нанес поражение бригаде ВСУ на донецком направлении
Минобороны: расчет РСЗО "Град" уничтожил бригаду ВСУ на Донецком направлении