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Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
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05:03 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/vsu-1973949505.html
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские десантники уничтожили автомобиль для доставки боеприпасов и пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:03
2024-09-21T05:03
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Российские десантники уничтожили автомобиль для доставки боеприпасов и пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения БПЛА российских десантников при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами уничтожили личный состав и автомобильную технику ВСУ в приграничных районах Курской области", - сообщили в МО. Уточняется, что после обнаружения цели были уничтожены пикап, автомобиль для доставки боеприпасов и пехота ВСУ. "Десантники работают FPV-дронами и сбросами, чаще двумя квадрокоптерами, так как это позволяет более эффективно уничтожать противника... За период отражения нападения ВСУ на приграничные районы Курской области подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск уничтожили не одну сотню украинских боевиков и десятки единиц различной боевой техники", - добавили в оборонном ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240921/tragediya-1973946880.html
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области

МО: десантники уничтожили автомобиль для доставки боеприпасов и пехоту ВСУ

© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ
Уничтожение танка ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ . Архивное фото
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КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Российские десантники уничтожили автомобиль для доставки боеприпасов и пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения БПЛА российских десантников при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами уничтожили личный состав и автомобильную технику ВСУ в приграничных районах Курской области", - сообщили в МО.
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Уточняется, что после обнаружения цели были уничтожены пикап, автомобиль для доставки боеприпасов и пехота ВСУ.
"Десантники работают FPV-дронами и сбросами, чаще двумя квадрокоптерами, так как это позволяет более эффективно уничтожать противника... За период отражения нападения ВСУ на приграничные районы Курской области подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск уничтожили не одну сотню украинских боевиков и десятки единиц различной боевой техники", - добавили в оборонном ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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