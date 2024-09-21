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Жительница Курской области рассказала, как спаслась от ВСУ на велосипедах - РИА Новости, 21.09.2024
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04:19 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/vsu-1973948183.html
Жительница Курской области рассказала, как спаслась от ВСУ на велосипедах
Жительница Курской области рассказала, как спаслась от ВСУ на велосипедах - РИА Новости, 21.09.2024
Жительница Курской области рассказала, как спаслась от ВСУ на велосипедах
Жительница курского поселка Теткино Елена Сукаленко рассказала РИА Новости, как они с 67-летней матерью проехали на велосипедах 30 километров, спасаясь от ВСУ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T04:19
2024-09-21T04:19
здоровье - общество
россия
курск
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Жительница курского поселка Теткино Елена Сукаленко рассказала РИА Новости, как они с 67-летней матерью проехали на велосипедах 30 километров, спасаясь от ВСУ. По словам женщины, когда ранним утром 10 августа начались прилеты из тяжелых орудий, она "поняла, что началось что-то серьезное, противник хотел прорваться" в Теткино. "Добирались мы на велосипедах со своего поселка, 30 километров ехали до Глушково, а потом нас уже забрали люди, которые привезли нас сюда. Доехали на велосипедах с мамой, маме 67 лет", - сообщила она. "Дорога на велосипедах была тяжелая, конечно. Поначалу, когда мы выезжали из поселка, было очень тяжело. Потом уже дальше по трассе было легче. Погода позволяла, не было дождя", - добавила собеседница агентства. В Курске они уже второй месяц, на питание не жалуются, а одежды не хватает. "Нужно больше обуви, верхней одежды. Начинается осень. Ну вот на десять тысяч, что нам дали, мы взяли вещи. Нам с собой ничего не удалось взять", - пояснила Сукаленко, отметив, что по профессии она экономист и ищет в Курске работу. Теткино регулярно подвергалось обстрелам и до этого, в ее дом "уже раза четыре были прилеты". Но несмотря на это люди не хотят уезжать, оставлять хозяйство, надеются, что скоро все закончится, заметила женщина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/naemniki-1966976399.html
https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973090948.html
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здоровье - общество, россия, курск, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курск, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница Курской области рассказала, как спаслась от ВСУ на велосипедах

Женщина с матерью проехали на велосипедах 30 километров, спасаясь от ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВстреча беженцев из Курской области
Встреча беженцев из Курской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Встреча беженцев из Курской области . Архивное фото
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КУРСК, 21 сен - РИА Новости. Жительница курского поселка Теткино Елена Сукаленко рассказала РИА Новости, как они с 67-летней матерью проехали на велосипедах 30 километров, спасаясь от ВСУ.
По словам женщины, когда ранним утром 10 августа начались прилеты из тяжелых орудий, она "поняла, что началось что-то серьезное, противник хотел прорваться" в Теткино.
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"Добирались мы на велосипедах со своего поселка, 30 километров ехали до Глушково, а потом нас уже забрали люди, которые привезли нас сюда. Доехали на велосипедах с мамой, маме 67 лет", - сообщила она.
"Дорога на велосипедах была тяжелая, конечно. Поначалу, когда мы выезжали из поселка, было очень тяжело. Потом уже дальше по трассе было легче. Погода позволяла, не было дождя", - добавила собеседница агентства.
В Курске они уже второй месяц, на питание не жалуются, а одежды не хватает. "Нужно больше обуви, верхней одежды. Начинается осень. Ну вот на десять тысяч, что нам дали, мы взяли вещи. Нам с собой ничего не удалось взять", - пояснила Сукаленко, отметив, что по профессии она экономист и ищет в Курске работу.
Теткино регулярно подвергалось обстрелам и до этого, в ее дом "уже раза четыре были прилеты". Но несмотря на это люди не хотят уезжать, оставлять хозяйство, надеются, что скоро все закончится, заметила женщина.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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