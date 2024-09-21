https://ria.ru/20240921/vsu-1973648115.html

"Сырский всех подставил". В Киеве вскрыли масштабную аферу

"Сырский всех подставил". В Киеве вскрыли масштабную аферу - РИА Новости, 21.09.2024

"Сырский всех подставил". В Киеве вскрыли масштабную аферу

На Украине очередной скандал. Мобилизованные новобранцы заявили, что их бросают на передовую без должной подготовки. У инструкторов — ни знаний, ни опыта... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:02

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александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине очередной скандал. Мобилизованные новобранцы заявили, что их бросают на передовую без должной подготовки. У инструкторов — ни знаний, ни опыта. Полуторамесячного обучения не хватает. Однако командование не соблюдает даже такие сроки, и солдаты гибнут, не отслужив и месяца.Отправленные на смерть"Армия бесправных крепостных", — так охарактеризовал ВСУ украинский военный с позывным Сайгон. Его процитировала нардеп Марьяна Безуглая. "Все из-за коррупции. Те, кто не смог откупиться, попали на передовую, а те, кто "порешал", обучают в учебных центрах, не имея никакого боевого опыта", — объяснила она плохую подготовку мобилизованных.Один из военнослужащих 47-й бригады ВСУ назвал это второй по важности проблемой после нехватки личного состава. "У нас было около девятноста процентов опытных людей в подразделении и десять процентов новичков, сейчас примерно такое же соотношение, только наоборот", — говорит боец из 68-й бригады.Командиры списывают неудачи на мобилизованных. Одни отказываются стрелять, другие не умеют обращаться с оружием и с трудом выполняют даже простые приказы. Третьи бросают боевые посты или дезертируют. Мотивации у них нет, как и доверия к начальству."Раньше стояли до последнего, удерживая позицию. Теперь отступают даже при легком обстреле", — отметил один из военных.Как выяснилось, зачастую новобранцы попадают на передовую без положенных 45-дневных тренировок в учебном центре. Так, журналиста Богдана Затулу призвали 31 июля, а уже 26 августа он был убит. То есть между мобилизацией и гибелью прошло меньше месяца.Сколько времени заняла подготовка и была ли она вообще — вопрос. Эта история получила огласку только из-за того, что солдат был журналистом. На подобные случаи с непубличными персонами СМИ, разумеется, никакого внимания не обращают.Секрет генералаГлавком ВСУ Александр Сырский отправку на передовую неподготовленных бойцов, понятно, не подтверждает. Однако признает, что положенного по закону срока учебки не хватает. И поменять что-либо трудно — вводить мобилизованных в строй надо "как можно скорее".Безуглая считает сокрытие "катастрофической ситуации" в учебных центрах ВСУ сговором Минобороны и командования. По ее словам, глава военного ведомства Рустем Умеров по просьбе Сырского уволил главного инспектора Игоря Воронченко, который доложил об истинном положении дел.Главная инспекция была "последним форпостом", и теперь уничтожат все свидетельства нарушений, уверена она.После доклада Воронченко Зеленский поручил Генштабу предоставить перечень мер по улучшению центров боевой подготовки. Сырский предлагает увеличить срок обучения, а также создать школу инструкторов.Самоотверженность партнеровВэсэушников тренируют и за пределами Украины. С ноября 2022-го по программе EUMAM (EU Military Assistance Mission to Ukraine) в ЕС обучили больше 60 тысяч бойцов. В основном в Германии и Польше. К концу зимы добавят еще пятнадцать тысяч и продлят программу до ноября 2026-го.Также за два года более 45 тысяч — как командиров, так и рядовых — подготовили в Великобритании в рамках операции Interflex. Там участвуют и другие страны: Прибалтийские, Австралия, Канада.Энтузиазм Лондона в поддержке Киева оказался настолько сильным, что навредил собственным вооруженным силам. Согласно отчету Национального контрольно-ревизионного управления Великобритании, Interflex наносит ущерб боеспособности страны из-за недоступности армейских учебных заведений. Впрочем, сворачивать программу не собираются.В итоге Зеленский получил уже около сотни тысяч боевиков, обученных в странах НАТО. Однако проблема пополнения ВСУ остается нерешенной. И мобилизованных бросают в бой почти без подготовки.

https://ria.ru/20240912/smi-1971831033.html

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украина, великобритания, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев