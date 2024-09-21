https://ria.ru/20240921/volontery-1973963301.html

Волонтеры из Саратовской области отправили в зону СВО 80 антидроновых одеял

Волонтеры из Саратовской области отправили в зону СВО 80 антидроновых одеял - РИА Новости, 21.09.2024

Волонтеры из Саратовской области отправили в зону СВО 80 антидроновых одеял

"Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции 80 антидроновых одеял и семь пончо с защитой от тепловизоров,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:48

2024-09-21T09:48

2024-09-21T09:48

надежные люди

саратовская область

волонтерство в россии

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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции 80 антидроновых одеял и семь пончо с защитой от тепловизоров, сообщило министерство труда и социальной защиты региона. "В творческой мастерской "Доброцентр" Красноармейского центра социального обслуживания населения "серебряные" мастерицы продолжают поддерживать защитников специальной военной операции. Женщины шьют пончо с защитой от тепловизоров и антидроновые одеяла, которые так необходимы военнослужащим... Уже отправлено (в зону СВО) 80 антидроновых одеял и семь пончо, которые помогут защитникам оставаться в безопасности и комфорте", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области.

https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратовская область, волонтерство в россии