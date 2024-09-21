https://ria.ru/20240921/volontery-1973963301.html
Волонтеры из Саратовской области отправили в зону СВО 80 антидроновых одеял
Волонтеры из Саратовской области отправили в зону СВО 80 антидроновых одеял - РИА Новости, 21.09.2024
Волонтеры из Саратовской области отправили в зону СВО 80 антидроновых одеял
"Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции 80 антидроновых одеял и семь пончо с защитой от тепловизоров,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:48
2024-09-21T09:48
2024-09-21T09:48
надежные люди
саратовская область
волонтерство в россии
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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции 80 антидроновых одеял и семь пончо с защитой от тепловизоров, сообщило министерство труда и социальной защиты региона. "В творческой мастерской "Доброцентр" Красноармейского центра социального обслуживания населения "серебряные" мастерицы продолжают поддерживать защитников специальной военной операции. Женщины шьют пончо с защитой от тепловизоров и антидроновые одеяла, которые так необходимы военнослужащим... Уже отправлено (в зону СВО) 80 антидроновых одеял и семь пончо, которые помогут защитникам оставаться в безопасности и комфорте", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области.
https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, волонтерство в россии
Надежные люди, Саратовская область, Волонтерство в России
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции 80 антидроновых одеял и семь пончо с защитой от тепловизоров, сообщило министерство труда и социальной защиты региона.
"В творческой мастерской "Доброцентр" Красноармейского центра социального обслуживания населения "серебряные" мастерицы продолжают поддерживать защитников специальной военной операции. Женщины шьют пончо с защитой от тепловизоров и антидроновые одеяла, которые так необходимы военнослужащим... Уже отправлено (в зону СВО) 80 антидроновых одеял и семь пончо, которые помогут защитникам оставаться в безопасности и комфорте", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области.