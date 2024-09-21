https://ria.ru/20240921/vilfand-1973945768.html

Вильфанд рассказал, когда в центральную Россию придет бабье лето

Вильфанд рассказал, когда в центральную Россию придет бабье лето - РИА Новости, 21.09.2024

Вильфанд рассказал, когда в центральную Россию придет бабье лето

До конца сентября погода будет благоприятной, несмотря на понижение температуры, поэтому бабье лето, которое наступает после ненастья, стоит ждать уже в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T03:06

2024-09-21T03:06

2024-09-21T03:06

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. До конца сентября погода будет благоприятной, несмотря на понижение температуры, поэтому бабье лето, которое наступает после ненастья, стоит ждать уже в октябре, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет, но, конечно, в октябрьском исполнении, потому что сейчас даже понижение температуры не сопровождается дождем – антициклональный режим погоды. В последней пятидневке сентября прогнозируются небольшие осадки, но и не очень холодная погода, температуры выше 15 градусов, поэтому будем ждать, когда будет похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20240916/vilfand-1972877004.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр