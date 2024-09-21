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Появилось видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/video-1974020850.html
Появилось видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области
Появилось видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.09.2024
Появилось видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:10
2024-09-21T19:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области В описании к видео отмечается, что разведка одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области обнаружила огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных данных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника. "С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе контрбатарейной борьбы прямым попаданием артиллеристов группировки войск "Север" САУ боевиков ВСУ была уничтожена вместе с боекомплектом", - На опубликованных кадрах виден взрыв на позиции самоходной артиллерийской установки.
https://ria.ru/20240518/artilleriya-1946831696.html
харьковская область
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Уничтожение самоходной артиллерийской установки ВСУ в Харьковской области
Уничтожение самоходной артиллерийской установки ВСУ в Харьковской области
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появилось видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области
В описании к видео отмечается, что разведка одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области обнаружила огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных данных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника.
"С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе контрбатарейной борьбы прямым попаданием артиллеристов группировки войск "Север" САУ боевиков ВСУ была уничтожена вместе с боекомплектом", -
На опубликованных кадрах виден взрыв на позиции самоходной артиллерийской установки.
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