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Появилось видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области

Появилось видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.09.2024

Появилось видео уничтожения САУ ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:10

2024-09-21T19:10

2024-09-21T19:10

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ артиллеристами группировки войск "Север" в Харьковской области В описании к видео отмечается, что разведка одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области обнаружила огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных данных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника. "С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе контрбатарейной борьбы прямым попаданием артиллеристов группировки войск "Север" САУ боевиков ВСУ была уничтожена вместе с боекомплектом", - На опубликованных кадрах виден взрыв на позиции самоходной артиллерийской установки.

https://ria.ru/20240518/artilleriya-1946831696.html

харьковская область

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Уничтожение самоходной артиллерийской установки ВСУ в Харьковской области Уничтожение самоходной артиллерийской установки ВСУ в Харьковской области 2024-09-21T19:10 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)