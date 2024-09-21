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Умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников

Умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников - РИА Новости, 21.09.2024

Умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников

Солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников скончался после продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщила РИА... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:02

2024-09-21T12:02

2024-09-21T13:59

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников скончался после продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ГАБТа Катерина Новикова. "За годы работы в Большом театре (1977-2006) Верестников исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. С 2006 года он преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки имени Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской", — говорится в сообщении.Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким артиста. О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, большой театр, театр, опера