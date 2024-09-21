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Умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников - РИА Новости, 21.09.2024
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Культура
 
12:02 21.09.2024 (обновлено: 13:59 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/verestnikov-1973977605.html
Умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников
Умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников - РИА Новости, 21.09.2024
Умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников
Солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников скончался после продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщила РИА... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:02
2024-09-21T13:59
культура
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников скончался после продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ГАБТа Катерина Новикова. &quot;За годы работы в Большом театре (1977-2006) Верестников исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. С 2006 года он преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки имени Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской&quot;, — говорится в сообщении.Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким артиста. О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
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россия, большой театр, театр, опера
Культура, Россия, Большой театр, Театр, Опера
Умер солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников

Солист оперной труппы Большого театра Владислав Верестников умер в 77 лет

© РИА Новости / Владимир ПесняВладислав Верестников
Владислав Верестников - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Владислав Верестников. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников скончался после продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ГАБТа Катерина Новикова.
«

"За годы работы в Большом театре (1977-2006) Верестников исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. С 2006 года он преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки имени Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской", — говорится в сообщении.

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким артиста.
О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
 
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