https://ria.ru/20240921/venesuela-1973948571.html

Глава МИД Венесуэлы встретился с послом России в Каракасе

Глава МИД Венесуэлы встретился с послом России в Каракасе - РИА Новости, 21.09.2024

Глава МИД Венесуэлы встретился с послом России в Каракасе

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил о встрече с главой российской дипмиссии в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T04:24

2024-09-21T04:24

2024-09-21T04:24

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венесуэла

россия

каракас

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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил о встрече с главой российской дипмиссии в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым. "Мы провели встречу с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым с целью укрепления нашего политического альянса и продвижения экономического сотрудничества в рамках новой многополярной динамики, направленной на суверенное и свободное развитие наших народов", - написал Хиль в Telegram-канале. Российский дипломат в начале года заявлял, что Россия рассчитывает в этом году юридически оформить двустороннее стратегическое партнерство с Венесуэлой, отмечая, что в Москве ценят проверенные временем отношения с дружественными странами. В марте 2025 будет отмечаться восьмидесятая годовщина их установления.

https://ria.ru/20240805/briks-1964057511.html

венесуэла

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в мире, венесуэла, россия, каракас